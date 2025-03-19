堅持全新軍審獨立性 顧立雄：軍法官不可能在國軍指揮鏈中

國防部長顧立雄19日赴立法院外交及國防委員會答詢時說明，未來軍法官不可能會在國軍指揮鏈中。（資料照）

2025/03/19 15:30

〔記者方瑋立／台北報導〕立法院外交及國防委員會今（19）日邀國防部長顧立雄進行業務概況暨「四年期國防總檢討（QDR）」報告，朝野立委質詢關心軍事審判議題，民進黨立委王定宇詢問軍審是否會在國軍「指揮鏈」中，顧立雄明確回應，「（軍法官）審判部分，不可能會在指揮鏈中」，檢察官目前則設定屬外部獨立、內部檢察一體。

國防部遵從總統賴清德指示，正研擬如何打造全新軍審制度，王定宇質詢時表示軍審若要像一般審判、檢察官獨立作業，但軍法官還在國軍指揮鏈中，有學長學弟、長官部屬之分，就會被懷疑有外部干擾和操控。

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對此，顧立雄回應，可以很明確回答「審判的部分不可能會在指揮鏈裡面」，意即法官不會，但檢察官是屬於行政，目前設定是外部獨立，內部檢察一體，等相關修法綱要提出可再討論。

民進黨立委沈伯洋詢問，國防部曾說明未來新軍審制度人員會「多元進用」，他認為多元會與獨立性息息相關，目前的規劃是什麼？顧立雄回答，有可能是律師轉任，以及現行法務官考試，也不排除設軍法官考試，但考完仍由人審會來拔擢，透過多元徵選程序選拔優秀人才。

顧立雄指出，主要還是要讓這些人才進入部隊，養成在法律專業之外，對部隊管理的實務、軍人職務作為也有一定認知，這樣在軍事審判上會更適切。

另外，沈伯洋也拋出國防部若欲打造全新軍事法庭，乾脆另立新名詞「國防法庭」等等，或許也是一個考慮的方向，希望在長期規劃的過程中能有更多這個方向的討論。

至於國民黨立委翁曉玲質疑，恢復軍審是想「一網打盡」，不管審犯是否為職業軍人，只要是中間人或與軍人有關，未來所有案件都會併到軍事法院審判。顧立雄嚴正澄清，憲法保障非軍事、非現役軍人不受軍事審判。

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