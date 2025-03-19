民眾黨要求說明有無第2次醫院偵訊筆錄 北檢：昨新聞稿已說明非偵訊

台北地檢署昨除發出新聞稿外，也公布一份函文，內容是檢察官有將2度前往醫院視察情形，連同10月18日沈慶京術後首次提解到北檢訊問前的探視情形，一併發函通知台北地院。（台北地檢署提供）

2025/03/19 11:56

相關新聞：控北檢濫用視察不當訊問沈慶京 民眾黨籲說明有無偵訊筆錄

〔記者王定傳／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，威京集團主席沈慶京住院時的隔床室友爆料，指檢察官到院威脅沈將「抽銀根」，北檢昨否認並強調報導子虛烏有。對此，民眾黨今（19日）指出，北檢2次濫用視察，進行不當訊問，已違法正當法律程序，呼籲北檢說明去年10月14日的偵訊有無筆錄；但其實，北檢昨日的新聞稿已說明，檢察官於10月14日第二度前往醫院視察時，並未訊問，也因此，既然不是偵訊，也就無製作筆錄。

請繼續往下閱讀...

北檢日前的新聞稿指出，承辦檢察官因考量沈慶京身體狀況及羈押期間即將屆至等因素，於10月11日依刑事訴訟法規定，與書記官前往醫院視察，並通知沈的三位辯護人到場聽聞交談內容；視察結束前，沈慶京要求檢察官記錄他對案件的意見，故檢察官於三位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問，以記錄沈的意見。

北檢昨續表示，承辦檢察官10月11日視察後認有必要，再於14日前往醫院實施視察，並事先通知三位辯護人，惟當日僅有一位辯護人到場，但視察期間，該辯護人全程在場，故報導指稱「無律師在場、密訊」等，顯與事實不符。

北檢並表示，因沈慶京於11日視察時曾表示不知減刑等法律規定，承辦檢察官基於刑事訴訟程序客觀性義務，於14日視察時，將貪污治罪條例、證人保護法第、刑法第59條等刑度減免規定，列印紙本交予沈參酌，「並未實施訊問」。報導引述該隔床室友所稱「若再不出去，公司可能被抽銀根」云云，亦屬子虛烏有，與事實不符。

北檢昨日的新聞稿已說明，檢察官於10月14日第二度前往醫院視察時，並未訊問，也因此，既然不是偵訊，也就無製作筆錄。（記者王定傳翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法