控北檢濫用視察不當訊問沈慶京 民眾黨籲說明有無偵訊筆錄

威京集團主席沈慶京。（資料照）

2025/03/19 10:28

〔記者李文馨／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押，威京集團主席沈慶京住院時的隔床室友爆料，指檢察官到院威脅沈將「抽銀根」，北檢昨否認並強調報導子虛烏有。對此，民眾黨今（19日）指出，北檢2次濫用視察，進行不當訊問，已違法正當法律程序，呼籲北檢說明去年10月14日的偵訊有無筆錄。

網路媒體「風傳媒」昨引述1名自稱是威京集團主席沈慶京住院時隔床室友爆料，指檢察官不只1次到醫院，甚至威脅沈：「若再不出去，公司可能被抽銀根」；北檢表示，檢察官去年10月因沈的身體原因等前往醫院視察，都有通知律師到場，第1次應沈的要求製作筆錄，第2次未訊問，報導指稱「抽銀根」屬子虛烏有，與事實不符。

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民眾黨今透過新聞稿批評，檢察官林俊言誤解「刑事訴訟法」第106條的法律定義，持續欺騙社會大眾，「假視察之名、行訊問之實」，違反程序威逼不成，事後才急著用「最速件」函通知法院，早已逾越檢察官守則，破壞司法公信，重創檢察體系的形象。

民眾黨表示，根據「刑事訴訟法」第106條規定「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察，按旬將視察情形陳報主管長官，並通知法院。」重點在了解羈押被告之環境狀況，而非假視察之名，透過聊天恐嚇當事人，北檢2次濫用視察，進行不當訊問，已違法正當法律程序。

民眾黨也說，根據檢察官守則第6條「檢察官行使職權應依法定程序嚴謹審慎行之，不得逾越所欲達成目的之必要限度」，然而他們卻看到林俊言檢察官在醫院直接「威逼沈慶京咬柯文哲」。

民眾黨指出，10月11日當日訊問2個小時，錄音錄影卻只有幾分鐘，且筆錄僅紀錄「當事人保持緘默」，把訊問包裝在視察中，何時錄音錄影全憑檢察官決定；10月14日又假視察之名再度訊問沈慶京，甚至提及減刑規定以達目的，這不是「熱心告知」而是透過訊問「積極勸降」，請北檢具體說明，10月14日之偵訊到底有沒有筆錄，還是濫用視察的名義，繼續進行違法訊問。

民眾黨強調，檢察官不遵守正當法律程序，社會應該共同譴責，維護司法正義，避免檢察體系遭受破壞，然而他們卻看到執政黨發言人、議員為北檢護航，縱容司法工具成政治鷹犬，放任檢察官恣意妄為，更說明了台灣現在黨檢不分已成事實，實在令人遺憾。

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