法輪功神韻基隆被嗆放炸彈 謝國樑：絕對零容忍

神韻藝術團在基隆表演藝術中心展演前受到恐嚇信，市長謝國樑（見圖）今天表示，對這種行為絕對零容忍。（記者盧賢秀攝）

2025/03/19 11:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕神韻藝術團本月20日將在基隆表演藝術中心演藝廳展開巡迴演出，基隆市政府在10日收到恐嚇信，要求不得將場地出借給神韻藝術團，否則將放置炸彈、開槍掃射。警方初步查出，發信者位於境外，將加強安檢並派員戒備。市長謝國樑今天上午受訪時強調，市府立場絕對零容忍，要求警方提高警覺、勿枉勿縱。

謝國樑上午出席全國原住民族運動會授旗典禮前受訪表示，對於這類言論不管是否為真，市府立場絕對零容忍，警察局很早已掌握此事，他也要求警察局提高警覺，並勿枉勿縱，市府一定會讓所有活動安全、平靜舉行，神韻藝術團在基隆的演出不會受到影響。

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警方日接到恐嚇信指出，將要開槍射殺神韻所有人，並在文中提及槍枝、汽油彈已經準備好了，如果神韻如期開演，將會開槍。主辦及協辦單位立刻通報警方。

神韻藝術團總部設在美國紐約，由法輪功修練者組成，每年在全球各地巡演，之前在美國、法國、加拿大等國展演也收到來自中國的恐嚇訊息，但大多數都是虛假訊息，只是企圖迫使當地拒絕出借場地給舞者使用，目的是要阻止神韻藝術團表演。

基隆市警局表示除持續追查信件來源，另也將於展演前一日加派員警前往基隆表演藝術中心演藝廳進行全面性檢查，展演期間，也會派員加強戒備，確認安全無虞，才會讓民眾進場觀賞，請民眾安心。

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