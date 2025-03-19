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    台南121震災專戶募得近5千萬 黃偉哲捐1個月薪水

    台南市長黃偉哲捐出1個月薪水響應121震災復原。（記者楊金城攝）

    台南市長黃偉哲捐出1個月薪水響應121震災復原。（記者楊金城攝）

    2025/03/19 11:46

    〔記者楊金城／台南報導〕台南市社會局設置121震災捐款帳戶，協助災民重建家園，至今收到將近5000萬元善款，市長黃偉哲捐出1個月薪水，加上市府一級首長的捐款合計破百萬。

    黃偉哲今天（19日）說，121地震造成台南市楠西等山區房舍受損嚴重，影響範圍大，目前121震災捐款帳戶約有5000萬元捐款，感謝各界響應捐款支持災後復原，呼籲各界持續捐款協助災民重建生活。

    黃偉哲指出，市府原有的賑災基金約有12億元，除了必要支出，將全數用於121震災復原，中央也有租屋補貼，已覈定受災戶租屋補貼經費約2.88億元，另有農業災損救助、校舍重建等。

    南市社會局統計台南市121震災捐款專案已收到超過8000筆捐款，接近5000萬元捐款。其中社團法人中華安得烈慈善協會及正統鹿耳門聖母廟各捐贈300萬元，臺灣府城隍廟、六甲赤山龍湖巖、開基玉皇宮、台灣首廟天壇、奇景光電各捐贈200萬元、威致鋼鐵捐贈100萬元。

    黃偉哲說，他和市府一級首長也捐款響應，未來善款主要用於房屋修繕、重建補助及慰問金發放等，市府設有121震災社會救助金專戶線上捐款平台，捐款名冊也會在市府及社會局網站公布。

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