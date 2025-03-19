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    桃市環保局長顏己喨今就職 蘇俊賓：期許持續推動環保政策

    桃園市政府環保局長顏己喨（右）19日宣誓就職，由副市長蘇俊賓擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市政府環保局長顏己喨（右）19日宣誓就職，由副市長蘇俊賓擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

    2025/03/19 11:03

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府環保局長顏己喨今（19）日宣誓就職，副市長蘇俊賓擔任監誓人，並期許顏己喨帶領環保局團隊，持續推動各項環境政策。

    桃市府指出，顏己喨為國立中央大學環工研究所博士畢業，歷任立法院議政博物館館長、桃市府環保局副局長、高雄市政府青年局副局長、新北市政府農業局副局長、行政院環境保護署專門委員等職務，中央及地方歷練豐富，顏己喨具有豐富的行政經驗，且對於市府推動各項環境政策相當熟悉，期待再次借重其專業與經驗，持續提升桃園市民生活環境品質。

    蘇俊賓表示，顏己喨早在1999年、縣府時期就在桃園服務，加上中央及新北市、高雄市服務經驗，許多同仁都曾與他共事過，他自己在20年前也跟顏己喨於環保局共事，當年桃園人口180多萬人、工業產值2兆多，如今人口成長至233萬人、工業產值4兆，桃園可說是承載著相當大量體的城市，許多標準必須走在中央之前，像是淨零自治條例、工廠輔導法、消防自治條例等，後續還有很多複雜的工作要做，他代表市長張善政期許顏己喨及所有市府團隊，持續跨局整合，讓桃園維持更好的生活品質。

    桃園市政府環保局長顏己喨（右）19日宣誓就職，由副市長蘇俊賓擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市政府環保局長顏己喨（右）19日宣誓就職，由副市長蘇俊賓擔任監誓人。（記者鄭淑婷攝）

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