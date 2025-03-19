日大學中籍教授失蹤1年多後悄返日本 矢板明夫：證明中國是一個無法制流氓國家

日本資深媒體人矢板明夫。（資料照）

2025/03/19 10:47

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀遭中共關押逾2年，被中共「秘密起訴」、「秘密審判」。對此日本資深媒體人矢板明夫表示，政治立場接近中國政府的神戶學院大學中國籍教授胡士雲消失一年後，在今年一月悄悄回到日本了，這件事情證明中國是一個沒有法制、沒有人權的流氓國家。

矢板明夫在臉書PO文表示，2023年夏天，從日本回到中國後失踪了一年半之久的的神戶學院大學中國籍教授胡士雲（64歲），在今年一月底，悄悄回到了日本。這一消息在3月13日才被他所任教的大學證實，胡教授只是暑假短期回國，並沒有向大學請假，結果在中國滯留了一年半。這期間到底發生了什麼事？胡教授拒絕向大學做出詳細的說明。只是表示「沒什麼好說的」。胡教授失蹤的時候，被認為是被中國的國家安全當局拘捕。很多的日本媒體都做了詳細報導。回到日本後的胡教授卻不願意說明在中國的遭遇。於是有人分析，胡教授有可能受到了中國治安當局的威脅，所以不敢說明。

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矢板明夫指出，石破首相上台以後習近平作為國賓訪日的話題，又被提上了檯面。據報導，中國外長王毅將於3月下旬到東京參加日中韓外長會談，有人認為，胡教授能夠在今年一月回到日本，可能和最近日中關係緩和的大背景有關。

矢板明夫續指，胡士雲是江蘇人，畢業於北京大學中文系。1990年代到日本留學，後留下任教。曾擔任神戶學院大學全球傳播學院院長。同時，還積極參與僑務活動，是多個中日交流團體的主要成員。其政治立場其實是非常接近中國政府的。

矢板明夫直言，胡教授的遭遇，再次證明了，中國是一個沒有法制、沒有人權的流氓國家，過兩天，就是八旗文化出版社總編輯富察在中國失蹤滿兩年的日子了，希望富察能夠早日回家。

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