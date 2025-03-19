剴剴案今開庭 吳靜怡嗆蔣萬安把事主變公親、王育敏無視利益迴避

台北市保母劉彩萱、妹妹劉若琳，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女。（資料照）

2025/03/19 09:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1歲男童剴剴（化名）於2023年因受虐逾3個月休克身亡，該起保母凌虐致死案今將四度開庭，媒體人吳靜怡也發文呼籲外界持續關注，她也點名台北市長蔣萬安，「面對『剴剴案』的第一時間，把事主變公親，甚至專案報告時，還出現國民黨議員刻意不進場而延遲」的情況。她也質疑國民黨立委王育敏，身為「剴剴案」的直接關係人當時擔任兒福聯盟董事，在立法院安排專案報告時無視利益迴避，卻能繼續坐在主席位置！強調「若忽略兒福聯盟的制度性問題，未來仍可能發生類似案件」。

台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童，卻在2023年底涉嫌與胞妹凌虐男童致死，引起社會關注，今日該案將第四次開庭，在網路社群陸續有人呼籲「剴剴案不能沉」，網友質疑劉姓保母姊妹竟全盤否認凌虐犯行，只承認綑綁及打腳底，後續也有公眾人物發文呼籲外界持續關注。

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吳靜怡在臉書發文指出，剴剴案將在今日第四次開庭，由於剴剴的媽媽不在身邊，沒有人能替他說話，所以有民眾發起聲援剴剴的活動，號召在台北捷運西門町站2號出口集合舉牌。吳靜怡也提到，在公共政策網路參與平台發起加重虐童者刑責的提案，目前已經有近7千人附議。

吳靜怡批評台北市長蔣萬安，「台北市民的歲月並不是這麼靜好啊！無論是比特犬、剴剴案難道都不值得您吭聲？」她也質疑「比特犬會等紅燈、自己按車窗、跳出咬機車騎士」，恐怕只有蔣萬安相信，所以不積極處理，恐怕蔣萬安認為「韓星泰妍、雲林牛乳」非常重要，所以臉書至今，關心一點點「比特犬」都沒有，還是機車騎士沒有唸貴族學校又或者是動物的錯，跟人類無關？還是又害怕「公親變事主」呢？

吳靜怡也質疑，網軍到處出征帶風向說「狗又不是蔣萬安養的」、「怎麼不問哪個議員關說」、「狗的問題怪蔣萬安了？」對此吳靜怡也批評「你以為，創造這些留言來攻擊、護航，就沒你的事了嗎？」

吳靜怡也指出，到底是哪位議員幫飼主關說才讓市政府輕忽比特犬跳出窗外咬人的嚴重性，讓不恰當的飼主繼續造成比特犬傷害機車騎士，一再彰顯，市政府根本沒有積極調查，單方面相信飼主第一次的說法。

吳靜怡也提到，面對「剴剴案」的第一時間，蔣萬安態度就是把事主變公親，甚至專案報告時，還出現國民黨議員刻意不進場而延遲，一直到隔月才認真道歉。

吳靜怡批評，身為「剴剴案」的直接關係人，當時兒福聯盟董事王育敏立法委員，在立法院安排「社會安全網推動情形及策進作為」專案報告時，王育敏無視利益迴避，卻能繼續坐在主席位置！吳靜怡為此也點名王育敏「您是專家，今天更應該站出來」。

吳靜怡也指出，目前社會輿論集中在保母的虐待行為，但若忽略兒福聯盟的制度性問題，未來仍可能發生類似案件。她也提出相關問題，包含「兒福聯盟如何篩選保母？市政府社工訪視是否確實進行？市政府對兒福聯盟的監督機制是否足夠？有沒有追究兒福聯盟的行政責任？」

吳靜怡強調，如果這些問題沒有得到解決，那麼未來仍可能還是有兒童遭受不當對待，而兒福聯盟則可能繼續推卸責任，讓類似的悲劇持續發生，這才是應該被深究的核心問題。吳靜怡在文末也直言「社會有很多破洞，希望大家持續關注，才能一起幫台灣補破網！」

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