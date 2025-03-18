國民黨公布民調：47.8%反對罷免徐巧芯，勝同意罷免12%。（資料照，記者王藝菘攝）

2025/03/18 19:40

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日首度針對特定立委選區公布內部罷免民調結果指出，針對台北市第7選舉區（南松山、信義區）民調，有高達47.8%受訪者反對罷免國民黨立委徐巧芯，僅有35.8%表示同意罷免，調查結果甚至顯示，該選區有52.7%表示不支持大罷免，只有27.5%表示支持大罷免，不同意罷免的比例超過同意罷免比例達12%。

國民黨表示，近日民進黨動作頻頻，以龐大的行政資源下鄉宣講，行政部門不停哭窮造謠，賴清德總統發布「賴17條」打著國安大旗，在內部找敵人，為大罷免添加柴火，讓台灣社會持續陷入對立與撕裂的困局之中，只想要藉由攻擊在野黨、罷免在野黨立委鞏固綠色威權。

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國民黨強調，面對民進黨的全面惡意操作，意圖造成寒蟬效應，影響民意走向，讓反對民進黨的國人選擇噤聲，國民黨沒有迴避的空間，不但要正面迎戰，全力支持黨籍立委，更要呼籲所有藍營支持者站出來，勇敢捍衛自己支持的立委，該黨也呼籲民進黨懸崖勒馬，尊重國會監督制衡，讓台灣的民主回歸常軌。

國民黨指出，在民進黨的操作下，台北市第7選區的選民仍然呈現對於大罷免的厭惡，當被問到對於「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免國民黨41席」，僅有27.5%的民眾表示支持，52.7%表示不支持；在回答「同不同意罷免台北市民眾投票選出的徐巧芯立委？」有47.8%表示不同意，僅有35.8%表示同意。

國民黨並指出，調查結果更發現，認為罷免徐巧芯會成功的民眾比例只有29.1%，高達42.8%認為不會成功。

這項調查為國民黨委託風傳媒民調於2025年2月26日至27日間，以電腦輔助電話訪問方式進行，共計完訪1068人，在95%信心水準下抽樣誤差為±3.0%。

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