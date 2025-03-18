謝龍介質詢放5箱衛生紙稱「災民要他送過來」 卓榮泰：要送到監察院

行政院南部聯合服務中心，今年度的業務費因過年前遭到立院藍白刪減，甚至廁所馬桶旁的衛生紙卷也暫停提供。行政院長卓榮泰（左）18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，國民黨立委謝龍介（右）質詢時，特意送上一大包衛生紙給桌榮泰。（記者廖振輝攝）

2025/03/18 18:12

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立委謝龍介下午質詢時，載5箱衛生紙放在質詢台前地上，稱他去慰問台南楠西地震災民，災民認為各部會預算被砍比較嚴重，連廁所都沒有衛生紙可以用，要他把衛生紙送過來，還有一箱要送給監察院，監察院也沒有衛生紙，他稱讚卓榮泰很會演講，災民都看見了；卓榮泰說，他剛好也要跟委員說，要送到監察院去，監察院沒衛生紙。

謝龍介細數歷年行政院預算，指今年預算近3兆元創新高，卻一直稱這也沒法做，那也沒法做，「我是覺得說，你不是沒辦法做，院長你政治化了，這樣可惜了，過去我對你的認知不是這樣，很多人跟我說，你應該跟他嗆聲，我說沒意義，來到國會殿堂還要亂罵，不是解決事情的方式。」

請繼續往下閱讀...

謝龍介以美國為例，美國總統川普上任一個多月，刪掉自己政府2兆美金的預算，若做不到可以去請教前行政院長蘇貞昌、賴清德、陳建仁，看是怎麼做的，過去可以做，現在沒辦法做。

卓榮泰則表示，今年預算差不多3兆元，比去年多一點，其中有2806億元是去年沒有的，是新增事項，「說那麼多次你都沒聽到，我在覆議之前就說了」。

謝龍介說，「可以談，但不應該用這種數字去欺騙老百姓」。卓榮泰反駁，「我沒有欺騙」，下週會到台南，歡迎謝龍介到現場聽，可以報告得清楚一點。

謝龍介表示，「賣花說花香，賣茶說茶香，不是你說你的，我說我的，國會談的是事實，但你不來說，用潑水互噴，不會贏的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法