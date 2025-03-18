玉山論壇》立陶宛外交部前次長：台灣在世界主權國家中享合法地位

波蘭「民主社群」秘書長、立陶宛外交部前政務次長阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）18日受邀在玉山論壇進行午宴演說。（記者張嘉明攝）

2025/03/18 15:49

〔記者黃靖媗／台北報導〕第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）今（18）日迎來第2天議程，中午由外交部次長吳志中主持午宴，波蘭「民主社群」秘書長暨立陶宛外交部前政務次長阿頓梅納斯（Mantas Adomėnas）致詞表示，民主國家必須更加積極，才能在全球議題設定中重獲主動權，台灣在民主社群以及世界主權國家中享有合法地位；民主國家應團結一致，實現民主與和平繁榮的全球秩序。

阿頓梅納斯演說指出，現在是時候重新更新民主敘事與全球的民主壯志，民主國家必須認知到民主的脆弱，這種脆弱不成比例地助長了敵對勢力的氣焰，敵對勢力武器化言論自由，並利用境外資訊操弄干預、假消息、陰謀論、認知作戰等手法削弱民主。

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他認為，民主的兩極分化進一步削弱了民主政體，當政治對手比境外獨裁者受到更多敵意時，獨裁者只需要找到國家的共同敵人，民主需要複雜、策略性、長期的決策，但在公眾討論中，通常是過度簡化的資訊才能勝出。

阿頓梅納斯表示，台灣是個展望未來之地，不只有新的技術，還是推進民主政治與人權的前線，台灣也是系統性思考恢復民主壯志的起點；數十年來的世界秩序正在崩壞，現在是面對威脅的時刻，也是行動的機會。

阿頓梅納斯認為，專制國家有政治集權、不需顧慮多樣性、不受公民福祉制約，以及長期戰略不受選舉週期影響等優勢，民主國家僅能靠創新、活力，與因為背景及歷史不同而有的多元解決方案來反制。

他相信，只要共同努力，就可以創造民主、有尊嚴、和平、繁榮的全球秩序，實現人類長久以來來的願望；只要團結一致，民主國家就能贏下這場全球性的辯論，贏下這場關於全球未來秩序原則的爭鬥。

吳志中致詞表示，隨著中國軍力擴張，對台海與印太地區穩定構成嚴重威脅，共機經常飛越台海中線，與共艦合作包圍台灣，並與俄羅斯共謀在全球擴大專制主義；面對侵略與脅迫，愈來愈多夥伴願意推動台灣有意義地參與國際組織，深化與台灣的雙邊經貿關係，維護自由穩定的印太。

吳志中也說，台灣期待與全球民主社會緊密合作，捍衛共同價值觀，反對專制擴張主義，加強互利關係。

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