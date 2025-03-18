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    藍提反戒嚴反廢死公投 黃暐瀚：公投綁罷免可能落空

    國民黨主席朱立倫17日上午率全體國民黨立委在立法院議場前，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。（資料照）

    國民黨主席朱立倫17日上午率全體國民黨立委在立法院議場前，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。（資料照）

    2025/03/18 16:07

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨宣布將推出反戒嚴、反廢死公投。立法院程序委員會今天開會，排定21日至25日院會議程，經表決後交院會處理。對此資深媒體人黃暐瀚表示，照目前的時程計算，如果罷免連署、審核都順利，七月中旬就將進行罷免投票，「公投綁罷免」的希望，很可能落空。

    黃暐瀚在臉書PO文表示，國民黨主席朱立倫昨天現身立院，帶領國民黨立委一起宣示要發起「反戒嚴」、「反廢死」兩大公投，由於台灣目前並未戒嚴（如果戒嚴，哪還能舉辦公投？），而憲法法庭已經解釋「死刑合憲」（有條件合憲、最嚴格審判程序），今年一月也才剛執行過死刑（黃麟凱殺害女友及其母親案），「反廢死」、「反戒嚴」公投的號召力，有待觀察。

    黃暐瀚指出，其次，如果這個公投是為了對應大罷免，要號召支持者出來投票，那麼根據「公投法」的規定，今年公投的時間將在「八月第四個星期六」，也就是8月23日，照目前的時程計算，如果罷免連署、審核都順利，七月中旬就將進行罷免投票，「公投綁罷免」的希望，很可能落空。

    黃暐瀚直言，其實，國民黨不妨將公投議題定為「反併吞」（顧主權）、「反侵略」（要和平），只要這兩個公投一推出來，所謂「通匪通敵」的疑慮直接消弭於無形，罷免案自然過關。

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