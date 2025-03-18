321大罷免會師綠營內鬨發酵 竹市議員劉康彥辭民進黨部執行長

由四大罷團發起的321大罷免大會師活動，因綠營內鬨風暴發酵，新竹市議員劉康彥今天發文宣佈將辭去民進黨竹市黨部執行長職務。（資料照）

2025/03/18 14:07

〔記者洪美秀／新竹報導〕由4大罷團發起本週五新在竹火車站站前廣場的「新竹人，你罷了嗎？」公民開講行動，因綠營內鬨風暴延燒，導致該活動召集人林士凱除公開表達不會對外募款，民進黨竹市黨部執行長兼市議員劉康彥今天也發文提到，除已請辦公室主任林士凱邀請新竹雙罷領銜人戴振博和發言人林志潔參與大會師宣講，但因規畫不慎造成紛擾，他將在下週行政院「人民是頭家」新竹場政策宣講會後就辭掉執行長職務以示負責。

劉康彥發文提到，從去年5月青鳥行動、台派大辦桌活動，辦公室主任林士凱便積極串連公民團體，並在黨公職投入第一階段連署前，努力協助民團推動罷免工作。後續也邀請立委吳沛憶、「法律白話文運動」社群總監劉珞亦到新竹對談，希望串連更多新竹在地台派青年，關注藍白在國會亂政的現象。

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但此次321活動，因規劃不慎造成誤解與紛擾，讓許多支持者擔憂，他深感抱歉，並由衷感謝各界的叮嚀與提醒，4個公民團體已在第一時間公開澄清，此次行動不會經手任何金流，避免任何違法爭議。

另為求本週五活動順利進行，同時不能讓支持者、公民團體失望，林士凱已致電林志潔，並親邀林志潔與領銜人戴振博擔任演講嘉賓，至於收受新竹市連署書的部分，也懇託新竹雙罷總部支援，不由原本的公民團體收受。

劉康彥強調，他身為321大會師活動召集人林士凱的主管，因處事不夠謹慎，又未善盡溝通，以致321四個公民團體聯合辦理的活動衍生爭議，為表示負責，他已口頭向市黨部主委施乃如請辭黨部執行長與執委職務。

但因下週3月28日「人民是頭家」新竹場政策宣講會舉行在即，他會在此專案執行完畢後離職，但他不會離開民進黨，會繼續做好民代的角色。

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