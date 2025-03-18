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    31年來首見「水電雙漲」？ 卓榮泰：審慎觀察民生穩定

    行政院長卓榮泰（右）18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，與經濟部長郭智輝（左）同台答詢，回應立委詢問有關調漲水、電價議題。（記者廖振輝攝）

    行政院長卓榮泰（右）18日赴立法院說明施政方針及施政報告並備詢，與經濟部長郭智輝（左）同台答詢，回應立委詢問有關調漲水、電價議題。（記者廖振輝攝）

    2025/03/18 14:12

    〔記者陳政宇／台北報導〕台灣水價31年未調整，台水公司預計本月底提出檢討報告，「水電雙漲」與否備受關注。對此，行政院長卓榮泰今（18）日強調，除鼓勵大家節約水資源，也要反映每一度水的處理成本，仍在考慮合理調整，政府會非常審慎觀察民生穩定。

    立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。國民黨立委張嘉郡質詢時指出，有小道消息稱，可能連330度以下的民生用電、小商家用電都會調漲，用電大戶可能漲更多？另傳出經濟部討論水費調漲方案，民眾恐面臨「水電雙漲」的衝擊。

    對此，卓榮泰表示，電價審議委員會將蒐集各方資料，包括社會、民生、台電財務狀況，這要考量成本反映、市場和民生穩定、使用者付費，以及提倡節約能源等原則，但目前電價如何調整，他尚未看到任何報告，也沒有任何討論。

    卓榮泰說，水價30年來沒有調過，現在水價非常低，一方面要鼓勵大家節約珍惜水資源，也要反映現在每一度水的處理成本，合理的調整是在考慮當中，但時機是還沒有決定，政府當然希望能降低衝擊、平衡一點，在整個年度中不要一次造成大家在心理上及財務上的負擔，否則這樣不太好。

    至於民生費用調漲會否導致經濟部長郭智輝「畢業」？卓榮泰回應，政府會非常審慎觀察民生穩定，期待郭智輝不只是水電部長，而是掌握國家經濟的經濟部長，這才是郭的正職。

    此外，國民黨立委黃建豪也關切水價調整議題。卓榮泰表示，目前一度水大約是10元，確實是便宜了，若是合理調整，對員工士氣及鼓勵大家節約用水，應該有正面作用。

    郭智輝則說明，台水要維持讓民眾喝好水，這有很多成本增加的問題，包括要更新老舊水管等，水價確實是偏低，故希望立院能同意調整價格。

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