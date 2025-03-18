民進黨：國民黨挺武統中配不挺富察 自由人權都是假

民進黨發言人吳崢（左）、韓瑩（右）18日召開「聲援武統中配 不挺富察？國民黨不反共 數典忘祖！」記者會，痛批國民黨親共、舔共言行。（記者塗建榮攝）

2025/03/18 13:56

〔記者陳昀／台北報導〕八旗文化總編輯「富察」李延賀被中共關押逾2年，上月26日被中共「秘密起訴」求處重刑。民進黨發言人吳崢、韓瑩今開「聲援武統中配 不挺富察？國民黨不反共 數典忘祖！」記者會指出，賴總統推出國安措施反制中國統戰獲國際肯定，只有國民黨及其黨主席朱立倫各種攻擊、羞辱，與中國口徑一致，聲稱要保護宣揚武統的中配網紅之言論自由，卻對富察一事不置一詞，可見國民黨口中的自由與人權都是假的，只有親中、舔共才是真的。

韓瑩表示，取得台灣身分證的富察，2023年回上海辦理註銷中國戶籍時遭中共祕密拘捕，並指控其從事危害國家安全罪嫌，富察僅因出版違背中共史觀意識型態之書籍，就被關押、起訴。對比來自中國的亞亞，在社群媒體發表武統台灣等主張暴力言論，被移民署依法註銷居留權、限時離境，我方並未隨意拘留、限制其人身安全，國民黨的王鴻薇、趙少康等人卻聲援亞亞的「言論自由」，如果真的在乎言論自由，國民黨為何不聲援在中國因出版書籍遭判刑的富察呢？

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韓瑩指出，根據統計，台灣已接獲通報共計71人，在中國失去聯繫或人身自由遭限制，其中6人失聯、13人遭留置盤查、52人遭拘禁關押，如李明哲、蔡金樹、李孟居、楊智淵和富察等，甚至一貫道道親至中國進行宗教交流也被拘捕，此些案例一再證明，中國一面說交流互惠，一面卻限制台灣人到中國的人身安全，國民黨勿再配合中國國台辦口徑，如果支持言論自由，請正視在中台人遭拘留之事實，一同譴責中共隨意拘禁人身安全之行為。

吳崢質疑，近日移民署針對宣揚武統、在台灣鼓吹戰爭的網紅予以驅逐，國民黨卻群起聲援、捍衛其言論自由，但身為台灣公民的富察，只因出版與中共史觀不同的書籍，就被以煽動國家分裂罪名逮補，這才是真正的文字獄、迫害言論自由，為何國民黨視而不見？何以至今未見替富察說過一句話？為何國民黨不願譴責中共迫害人權？可見國民黨口中的自由與人權都是假的，只有親中、舔共才是真的。

吳崢說，當賴清德總統對境外敵對勢力滲透採取積極的強化國安措施，國民黨主席朱立倫卻指控賴總統是國際麻煩製造者、立法院國民黨團總召傅崐萁還指控是行綠色恐怖。但在昨日的玉山論壇上，AIT處長谷立言明確指出，賴清德總統打擊中國長期以來的間諜還影響力行動，能進一步提升美國與台灣合作的能力；丹麥前總理提及，印太區域的和平對世界至關重要，千萬不能夠對獨裁者送出軟弱的訊息；斯洛維尼亞前總理楊薩也提醒，台灣數十年來，辛苦贏得的民主繁榮，正遭到中國針對媒體、文化機構、NGO等對象的滲透，必須對此提高警覺。

吳崢強調，非常清晰的事實是，國際社會對於賴清德總統強化國安反滲透的作為一致高度肯定，只有中國跳腳反對，國民黨竟和國台辦沆瀣一氣痛駡台灣政府，顯示國民黨口中的國際根本不存在，國民黨只會唯中國是從；朱立倫批評賴總統將中國定位為境外敵對勢力，是把台灣帶向準戰爭，但過去前中國駐法大盧沙野公然將兩岸關係定位為中國內戰，甚至批評台灣是判亂政權，把台灣視為敵對對象，也從未見朱說一句話，朱立倫對中國的態度如此溫柔乖巧，卻對維護中華民國國家安全的總統一再批評，顯示國民黨已遭全面赤化。

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