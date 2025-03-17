罷免宣傳「拔羅波」志工遭揮拳 嫌落網辯「沒有贈品」

新北市中和區景新市場「拔羅波」罷免立委羅明才宣傳時，一名鍾姓女志工遭人揮拳，警方獲報於1小時將打人的黃姓嫌犯查緝到案。（記者陸運鋒翻攝）

2025/03/17 19:02

〔記者陸運鋒／台北報導〕全台罷免行動正如火如荼進行，但昨天在新北市中和區景新市場宣傳「拔羅波」罷免立委羅明才時，一名鍾姓女志工卻遭人揮拳，警方獲報於1小時將打人的黃姓嫌犯查緝到案，他辯稱是因為沒有贈品才會動手打人，詢後依傷害罪嫌偵辦。

中和警分局調查，罷免新北市新店區立委羅明才的志工昨天上午10時許，於中和區景新市場進行罷免宣傳活動時，其中46歲鍾姓女志工，突然遭路過的男子揮拳偷襲頭部1下，其他志工見狀立即將男子拉開，而男子則趁隙步行離開現場。

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據查，鍾女至昨晚間覺得頭部有不適情形，便前往台北慈濟醫院檢查傷勢，經院方檢查後仍有擦挫傷，所幸沒有大礙，事後鍾女由中和區罷團成員陪同下至中和警分局秀山派出所報案。

據指出，經警方調閱監視器並在鍾女指認下，鎖定63歲黃嫌涉嫌重大，警方隨即前往其住處帶回派出所偵辦，警詢時，無業的黃嫌辯稱當時是去買中餐，因為志工一直發傳單他又沒贈品，才會情緒失控出手打人，警詢後依傷害罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾面對罷免或反罷免等活動均應理性看待，如遇相關情況請立即報警處理，警方已加強巡邏確保人民參與活動安全並兼顧公共秩序維護。

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