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    罷免藍委廖先翔二階首週告捷 暴雨低溫3天收3642件連署書

    「齊心斷翔」罷免國民黨立委廖先翔團隊在瑞芳火車站擺攤連署，吸引大批民眾參與。（「齊心斷翔」提供）

    「齊心斷翔」罷免國民黨立委廖先翔團隊在瑞芳火車站擺攤連署，吸引大批民眾參與。（「齊心斷翔」提供）

    2025/03/17 14:44

    〔記者賴筱桐／新北報導〕罷免國民黨新北市立委廖先翔第二階段連署行動於3月14日起跑，首個週末告捷！「齊心斷翔」志工團隊3天內在新北市第12選區連開19個連署站，志工連夜清點數量，總計收到3642件連署書。

    「齊心斷翔」團隊發言人小笙表示，二階起跑第1個週末就碰上極端天氣的考驗，週六北部大雨特報，週日面臨10度低溫，但公民不畏風雨，一早開站就出現排隊人潮，令團隊士氣大振，直呼「若不是天氣不好，收件數可能會更高」。

    1名15日到南港展覽館參與連署的阿姨，對於白匏湖的社會住宅預算被砍感到生氣，廖先翔稱白匏湖「鬼地方」、「買不到鹹酥雞」，她則怒嗆：「要吃炸雞，自己不會炸喔！」16日志工在汐止火車站雖然遇到嗆聲婦人，但也有阿公、阿嬤出面聲援。

    16日在汐止北峰公園，在內政部當30年公務員的退休伯伯受訪說，藍白兩黨毀憲亂政、亂刪預算，「我拿的薪水是納稅人給我的，不是國民黨、民進黨給的，我做的事情是為人民服務，可是他們太過分，我看不下去！沒有把你（廖先翔）罷免掉，真的不行」！

    小笙說，從一階連署開始，團隊就遇到很多看不下去的長輩發聲，她呼籲，「罷免是公民的權利，軍公教也可以出來參加二階連署」。

    「齊心斷翔」團隊表示，新北12選區幅員廣大，團隊開站遍地開花，19個連署站以汐止為主，包括瑞芳、貢寮、金山、萬里、雙溪，各地仍缺志工，但罷免廖先翔刻不容緩，團隊以40天收到4萬5000份為目標，換算平均每天要收1125份，首週已達標。

    「齊心斷翔」團隊表示，第2週連署行動將維持相同策略，平日除週四之外，加開早上9點到12點在汐止火車站的連署站，週末持續前進各區，在瑞芳等地開站，隨各區連署狀況滾動式調整。

    「齊心斷翔」罷免國民黨立委廖先翔二階連署起跑，首個週末共收到3642件連署書。（「齊心斷翔」提供）

    「齊心斷翔」罷免國民黨立委廖先翔二階連署起跑，首個週末共收到3642件連署書。（「齊心斷翔」提供）

    「齊心斷翔」罷免國民黨立委廖先翔二階連署行動起跑，汐止火車站外湧現大批人潮。（「齊心斷翔」提供）

    「齊心斷翔」罷免國民黨立委廖先翔二階連署行動起跑，汐止火車站外湧現大批人潮。（「齊心斷翔」提供）

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