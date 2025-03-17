藍提反廢死公投 藍委吳宗憲：憲判依實務經驗就是實質廢死

國民黨立委吳宗憲。（資料照）

2025/03/17 10:27

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席朱立倫今天上午率全體國民黨立委在立法院議場前召開記者會，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。國民黨立委吳宗憲表示，去年9月大法官作出的第8號憲法判決，依實務經驗就是個實質廢死的憲判。政府不應該為了往自己臉上貼金，為了假裝自己是人權的政府，去盡所有力量保障加害人，這是不對的。

吳宗憲指出，過去的檢察官工作經驗，有很多解剖、驗屍，讓他更能了解刑事案件、殺人案件的發生是多麼不公平，他們的家屬是多麼的肝腸寸斷，判斷死刑的存廢與否，並不是單純建立在教科書或學術論文這種高談闊論的想像中，而是建立在社會上實際發生過血淋淋的案例。

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吳宗憲表示，第8號憲判要求大法官對於死刑的判決要一致決才能判死，這個東西在我國的法律上從來沒有出現過，大法官的職責不是造法，而是解釋憲法跟法律之間衝突的工作，更不應該配合執政黨去做出造法這種違反自己權限的行為。

吳宗憲進一步表示，我國現在對於重大案件是以國民法官法這個制度，讓人民能夠參與審判，這也是希望拉近人民對司法的信任度，那如果依照大法官的見解，即便在庭的6位國民法官都認為要判死刑，但只要合議庭的一位法官不同意，因為個人的信仰或認知不同意的話，這個案子就判不了死刑，這個與國民法官法當初設立的目的完全不一樣。

吳宗憲認為，我們追求的是被害人的正義，追求的是反抗的勇氣，這個奇怪的政府一心只想保護、保障加害人，沒辦法保障善良的人民不被殺人犯殺死，卻可以保障殺人犯在殺人後，不被判死，這是何其荒謬的政府，這個政府是多麼不重視人民生命安全及社會的安居樂業。一定要站出來，讓政府知道人民的想法是什麼。

國民黨啟動公投宣示記者會。（記者方賓照攝）

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