朱立倫率藍委 宣布提出反戒嚴、反廢死公投提案

國民黨主席朱立倫出席「國民黨啟動公投宣示記者會」。（記者方賓照攝）

2025/03/17 10:28

〔記者林欣漢／台北報導〕因應大罷免朝野角力戰，國民黨主席朱立倫今天上午率全體國民黨立委在立法院議場前召開記者會，宣布提出反戒嚴及反廢死公投提案。朱立倫表示，這兩大公投案就是為了守護台灣、守護民主，用更大的民主創造全民的安全。反廢死就是還命於民，反戒嚴、反戰爭就是還權於民，真正的守護台灣。

朱立倫今日與國民黨立委在立法院議場前拉開「更大的民主，推動反戒嚴、反廢死公投」布條，眾人高喊「反廢死、反戰爭、反戒嚴，還權於民，還命於民」。

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朱立倫表示，台灣的民主經過三十幾年全民的奮鬥，現在到了關鍵的時刻，我們守護民主、守護台灣，不能讓民進黨、賴清德亂搞，今天不但要毀壞台灣的民主搞大罷免，甚至今天對於民眾關心的安全、正義、廢死議題，也透過所謂大法官解釋要求所有法院要一致決，甚至判了死刑幾十年不執行，產生實質廢死，讓社會正義沒辦法伸張。

朱立倫指出，今天對於全民關心國家安全最重要的議題，可以因為一個人的決定、一黨之私，他的台獨理念就可以逕行宣布對岸為敵對勢力，讓兩岸進入一個兵兇戰危、準戰爭的關係，因此而產生他獨裁的信念，想要全面來限制、管制甚至嚴格的執法要求民眾思想、行動及言論的自由，台灣的民主必須受到保護，國民黨必須要訴諸民主，提出反廢死、反戒嚴的公投，就是希望全民站出來表達意志，反對現在用行政的決定以及大法官實質廢死，讓正義無法伸張，反戒嚴就是希望用更大的民主來要求總統、執政黨不得逕行造成兵兇戰危、戰爭及戒嚴的風險。

朱立倫強調，國民黨這兩大公投案，就是為了守護台灣、守護民主，用更大的民主創造全民的安全，反廢死就是還命於民，反戒嚴、反戰爭就是還權於民，現在國民黨嚴格監督，希望超徵稅收及省下的預算能還錢於民，這兩個公投，希望還命於民，還權於民，真正的守護台灣。

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