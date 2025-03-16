藍營質疑鳳山跑三校馬拉松獎盃疑似淘寶貨 慢跑協會：台灣製造

鳳山跑三校馬拉松的步槍造型獎盃，誤用中國95自動步槍。（市議員李雅靜提供）

2025/03/16 16:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨立委許智傑辦公室今天主辦高雄市鳳山跑三校馬拉松，步槍造型獎盃卻誤用中國95自動步槍；對此，藍營批評不只獎盃是中國解放軍95式自動步槍造型，甚至有可能是來自中國淘寶貨。

國民黨高雄市議員李雅靜批評，「鳳山跑三校越野馬拉松」表面上是一場結合軍事文化與運動的盛會，實際上卻爆出荒謬事件，參賽者拿到的獎盃，竟然是中國解放軍95式自動步槍造型，甚至有可能還是來自中國電商「淘寶」。

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李雅靜指出，這場活動的發起人是整天高喊「抗中保台」的民進黨立委許智傑，沒想到最後竟淪為中國解放軍武器展示舞台，民進黨長期以來對不同立場的人狂扣「親中」、「舔共」帽子，如今卻發送中國槍枝造型獎盃，根本是徹底自打臉。過去「抗中保台」的戲碼演得震天價響，如今竟變成「抗中保台、淘寶買槍？」

國民黨高雄市黨部發言人張永杰也酸說，主辦單位的獎盃不僅是淘寶貨，更誇張的是，獎盃上面槍的樣式竟然是中國大陸國產的95式自動步槍；「在國軍軍校辦的路跑，送的竟然是對岸武器的獎盃，發起人還是整天抗中保台民進黨立委，這是什麼黑色幽默？」

高雄市鳳山慢跑協會則解釋，馬拉松完賽獎盃多半是一隻馬，為給跑者比較特別的完賽禮，依據獎盃廠商提供的樣本選擇槍枝獎盃，當初只知道是台灣製造的獎盃，不知道這支槍是中國步槍，造成困擾，有思緒未周詳之處會再檢討。

鳳山慢跑協會並呼籲有心人士，勿再肆意傳播不實指控，向本活動貼標籤，抹煞所有承辦單位的用心籌辦。後續已向廠商連絡，將主動向得獎者連絡並替換獎盃，未來會再更加縝密籌備賽事。

許智傑也為獎盃錯誤道歉，他表示，因承辦單位疏失，使用非我國軍槍枝製作獎盃，已要求立即回收，造成相關單位及民眾困擾，他向大家道歉，未來相關活動會更謹慎處理。

國民黨議員李雅靜比對後，質疑是淘寶貨。（李雅靜提供）

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