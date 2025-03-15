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    首頁　>　政治

    員工宿舍遭搜索 徐榛蔚：希望新政府少一點政治

    傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚在桃園機場受訪說，「希望新政府多一些經濟、民生以及多關心偏鄉建設，少一點政治」。（記者朱沛雄攝）

    傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚在桃園機場受訪說，「希望新政府多一些經濟、民生以及多關心偏鄉建設，少一點政治」。（記者朱沛雄攝）

    2025/03/15 17:59

    ［記者朱沛雄／桃園機場報導］立法院國民黨團總召傅崐萁日前被告發2024大選期間提供競選小物給同黨立委候選人，涉及違反商業會計法、反滲透法等罪，其於花蓮的住家前員工宿舍昨天遭檢調搜索。傅崐萁的妻子、花蓮縣長徐榛蔚下午結束訪日行程搭機返抵桃園機場，徐榛蔚在桃園機場受訪時表示，「希望新政府多一些經濟、民生以及多關心偏鄉建設，少一點政治」。

    立法院國民黨團總召傅崐萁被質疑透過花蓮「戰天下」公司向多名國民黨立委提供優惠競選小物，名嘴溫朗東懷疑中共藉這些小物介選，告發傅等人涉反滲透法；台北地檢署獲報將傅列被告調查，並指揮調查局北機站蒐證，初步懷疑戰天下公司涉作假帳等違反商業會計法、偽造文書等罪，日前已發動兩波搜索戰天下公司及其負責人蘇意舜住處等，昨再搜索傅崐萁官邸附近的李姓男管家住處，透過追查金流、物流釐清有無中共介選等情事。

    傅崐萁的妻子、花蓮縣長徐榛蔚下午結束訪日行程搭機返抵桃園機場。對於媒體詢問住家及員工宿舍被檢調搜索一事，徐榛蔚表示，傅崐萁在昨日的記者會已經說明很清楚；人民對於新政府的期待是有關民生、經濟問題，希望新政府多一些經濟、民生以及多關心偏鄉建設，少一點政治。

    花蓮縣長徐榛蔚（左）結束訪日行程，下午返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

    花蓮縣長徐榛蔚（左）結束訪日行程，下午返抵桃園機場。（記者朱沛雄攝）

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