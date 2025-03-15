小黨生存不易！ 王婉諭盼本土小黨席次加總超越假的第三勢力

時代力量黨主席王婉諭（左二）今受訪表示，台灣的民主政治發展，應該要有不同的政黨來代表多元的聲音，第三勢力必須讓大家看見。（記者廖雪茹攝）

2025/03/15 11:49

〔記者廖雪茹／新竹報導〕對於外界關切小黨的生存及合作議題，時代力量黨主席王婉諭今（15）日表示，台灣的民主政治發展，應該要有不同的政黨來代表多元的聲音；第三勢力必須讓大家看見，希望本土的小黨席次加起來能夠超越假的第三勢力、即民眾黨，為此他們會繼續來努力。

時代力量黨主席王婉諭今天在高鐵新竹站附近的社區一樓，舉辦「加諭附小」暨「王婉諭服務處」開幕活動，會前她接受媒體訪問。對於小黨的生存議題，王婉論表示，在台灣的政治發展及選舉制度下，小黨的生存和發展的確是非常不容易，但就是因為辛苦，更必須要堅持下去，更要持續努力。尤其是她在上次的新竹縣立委第二選區，她獲得了第二高票，她相信是得到了一些鄉親的支持和肯定。

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她認為，台灣的民主政治若要繼續發展，本來就應該要有不同的政黨來代表多元的聲音，所以「小黨即使是發展不容易，選舉過程非常辛苦，但為了台灣、為了政治環境、為了社會能夠更加多元、更加美好，我們都會繼續來努力。」

王婉諭並說，2026選舉，大家應該或多或少有聽到小黨之間希望合作或溝通協調，她認為第三勢力必須讓大家看見。擁有一個本土的在野黨，是非常重要的一件事。「不只是本土執政，我認為也應該要本土監督。」，所以「我們有目標：本土的小黨席次加起來能夠超越假的第三勢力、即民眾黨的目標為前提，全面來努力。」

至於2026選舉，本身是否會來參選縣長？王婉諭受訪時說，最近熱門話題在罷免，讓不適任立委下架，讓認真做事的立委來服務，且目前距離下次選舉還有一段時間，現在就來討論選舉的佈局有點言之過早，但是時代力量在持續在地深耕，持續在地服務。屆時時代力量推出的候選人，不會讓大家失望！

她並強調，而無論選舉結果如何，他們都會持續為大家服務，就像她上次沒有當選立法委員、即便沒有擔任公職，但她認為新竹縣的發展是刻不容緩，新竹的進步也是需要靠大家一起來努力的，所以在這個階段政黨能夠提供更好的社會服務是很重要的。

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