國民黨青年團批民進黨青年部「綠衛兵」 容不下不同聲音

國民黨青年團反擊民進黨青年部是「綠衛兵」。圖為國民黨主席朱立倫。（資料照）

2025/03/15 11:55

〔記者施曉光／台北報導〕中國「反分裂國家法」昨邁入第20個年頭，民進黨青年部在官方臉書上質疑中國為了反分裂，逮捕異議人士、對台操弄陸海空統戰，立法院國民黨團總召傅崐萁甘願做紅色代理人，國民黨昨晚由青年團相應在臉書反擊民進黨青年部是「綠衛兵」，「丟不丟臉？鬧夠了沒？哪有台灣的政黨在紀念中國大陸通過『反分裂國家法』20週年？只有民主進步黨！」

國民黨青年團表示，賴清德總統上任後，民進黨整天都在鬥，社會幾無一日安寧，賴清德容不下任何一點與自己、與民進黨不同的聲音，這樣的行為充分展現民進黨口口聲聲討厭中共，後來「理解中共」，到現在儼然成為「綠共」！

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國民黨青年團指出，過去賴清德曾經會見上海市長楊雄，前總統蔡英文會見中共國務院副總理錢其琛，監察院長陳菊曾會晤前上海市長韓正及前國台辦主任張志軍，國民黨不會說他們是為了反分裂，甘願做「紅色代理人」，但類似的言論公然成為民進黨青年部的社群文章，這樣亂貼標籤、含沙射影的做法，又與紅衛兵何異？民進黨學習中國抹黑、抹紅政敵，侵蝕中華民國主權，不用等紅共過來，「綠共」已經開始侵蝕台灣的民主。

國民黨青年團還說，「民進黨青年部，承認吧，你們才不是擁抱多元價值的台灣青年，你們只是服膺於民進黨的『綠衛兵』。」

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