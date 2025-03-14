鮮乳標示爭議落幕！食安辦公室：進口乳品統一標示「milk」

鮮乳標示爭議引發美日關切。 （資料照）

2025/03/14 19:47

〔記者邱芷柔／台北報導〕為解決鮮乳標示爭議，行政院食安辦公室今（14日）協調農業部、衛福部食藥署邀集相關團體召開會議，敲定未來進口乳品統一標示為「milk」，國產鮮乳則維持「鮮乳標章」、產銷履歷、CAS驗證等，以與進口乳品區分，新規預計2026年7月正式上路。

紐西蘭液態乳今年起零關稅輸台，本土乳業協會、酪農爭取效期逾30天的長效乳不該稱為「鮮乳」，行政院指示食藥署，效期14天內的牛乳才可標示為鮮乳。不過此舉引發美日不滿，指用效期區分違反國際原則。

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食安辦主任許輔表示，政府希望提升國產鮮乳標章的位階，避免消費者混淆，未來僅有取得中央農業主管機關核發驗證標章者可標示為「鮮乳」。

至於業界關切的緩衝期，許輔說，政府將充分考量產業需求，並及早公告必要調整項目，讓業者有足夠時間適應新規。

美、日等國曾關切台灣乳品標示調整，今天會議亦有歐洲、美國、日本、紐西蘭、澳洲等國代表出席。許輔強調，新標準並無歧視，統一使用「milk」符合國際規範。他也說，台灣乳品標示規範自1970年制定，至今已55年，此次修訂涉及多部門協調，政府將彙整各方意見，帶回行政院，讓政策兼顧產業發展與國際接軌。

未來若涉標示違規，許輔說，將有「食品安全衛生管理法」扞格，未標示可處3萬至300萬元罰鍰，標示不實則可處4萬至400萬元罰鍰，進口產品由國內進口商負責。

衛福部次長林靜儀則表示，決策過程納入各方意見，並參考乳品專家建議，衛福部將依行政院決議進行標示條文修訂。

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