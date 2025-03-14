賴清德指中國是境外敵對勢力 卓榮泰：這句話沒錯

行政院長卓榮泰說，中國當然是境外敵對勢力，它每天飛機繞台，我們會把它定義為一個友善、一般的對象嗎？（記者田裕華攝）

2025/03/14 17:28

〔記者劉宛琳／台北報導〕賴清德總統昨天指中國是「境外敵對勢力」。民進黨立委邱議瑩今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，這句話有錯嗎？卓揆答詢，這句話沒錯，中國當然是境外敵對勢力，它每天飛機繞台，我們會把它定義為一個友善、一般的對象嗎？他們當然有相當的敵意。

邱議瑩詢問，賴總統說中國是境外敵對勢力，這句話有錯嗎？卓榮泰說，這句話沒有錯，中國當然是境外敵對勢力，它每天飛機來台繞，不時在台灣周遭做演習，難道我們會把它定義為一個友善、一般的對象嗎？我們來看他們當然有相當的敵意。

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顧立雄說，軍事審判的範圍限於現役軍人在職務上犯罪這塊，也就是陸海空軍刑罰第二篇相關的犯罪，所以不涉及一般刑事案件，也不限於非現役軍人的部分。他強調，會研議一方面能夠兼顧人權，也能夠嚴肅軍紀的修法。

邱議瑩說，她會全力來支持，希望國防部盡速研議。對於人權的保障固然重要，但對於國家安全的維護會是這個階段非常重要的工作。

卓榮泰補充，顧立雄說得非常清楚，重新啟動的軍事審判，針對特定對象的特定的軍事犯罪行為，跟過去的軍事審判是截然不同的，有一句話說，「同樣的事，但不同師傅」（台語），而這件事是「事不同，又不同師傅」。

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