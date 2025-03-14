裁罰統戰言論邱志偉提案修法 陸委會：樂觀其成

立委邱志偉。（記者方瑋立攝）

2025/03/14 17:21

〔記者方瑋立／台北報導〕為因應中國對台威脅，總統賴清德宣示主管機關強化台灣藝人在中國發展輔導管理。立委邱志偉今（14日）在立法院院會總質詢時重申他所提案的「兩岸條例」第9條修正案，盼在法律層面定義傷害台灣主權言論的行為樣態並訂定罰則。陸委會主委邱垂正表示樂觀其成。

總統賴清德盤點中國對台五大威脅，並指示各政府機關拿出17項因應作為，其中包括嚴格限制統戰背景人士來台，強化台灣藝人在中國發展輔導管理，揭露行政官員、民意代表、立法委員至村里長等各級公職人員赴中交流等。

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邱志偉今質詢表示，中國藉兩岸交流對台統戰滲透，有些赴中發展藝人成為其宣傳工具，發表或轉貼傷害台灣主權的言論或文章，總統已指示主管機關加強輔導，但他認為這僅止於道德勸說。

邱志偉指出，他提案修改「兩岸條例」第9條，搭配同法罰則第91條，將相關統戰樣態寫出來，不只藝人，若國人在中國有傷害台灣主權言論，當然要受到一定法律規範和裁罰，依「兩岸條例」標準罰款5萬元，甚至有鄉親認為太輕。

對此，陸委會主委邱垂正答詢表示，若如果相關違法樣態可以在法律中清楚定義，陸委會樂觀其成。至於是否以邱志偉提案作為政院版本，會再討論研議。

行政院長卓榮泰則指出，藝人應該很清楚「掌聲給他們，是從台灣開始的」，才會讓其文化事業有所進展，若嚮往中國市場，忘記生養自己的地方，就會斷了根。且中國有多少藝人想抓就抓、財產說沒收就沒收，絕不是穩定民主社會該有的。

卓榮泰強調，還是希望根留台灣，「我們會發展自己強而有力，以台灣本土為主的主流」，用「台流」文化強化內部。

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