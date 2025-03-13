中配員工大鬧華碩 陸委會：有台灣身分一樣可廢止定居

陸委會發言人梁文傑今日嚴正警告，華碩這件是已經拿到台灣身分，但拿到身分不代表可以「有恃無恐」，有危害國家安全或社會安定之虞，一樣可以撤銷或廢止定居。 （記者陳鈺馥攝）

2025/03/13 19:24

〔記者陳鈺馥／台北報導〕NB品牌大廠華碩被爆工會染紅疑慮，一名錢姓中國籍配偶女員工加入華碩工會後，指控華碩在執行長許先越允許下支持台獨媒體，涉犯中華人民共和國「刑法」分裂國家罪。陸委會發言人梁文傑今日嚴正警告，華碩這件是已經拿到台灣身分，但拿到身分不代表可以「有恃無恐」，有危害國家安全或社會安定之虞，一樣可以撤銷或廢止定居。

有華碩員工爆料，華碩原本並無工會組織，2023年因公司組織調整，部分員工於當年7月發起成立工會，沒想到一名任職於供應鏈管理部門的錢姓中配加入後，也開始對華碩公司作為指指點點，竟然要求公司電梯裡面播放的新聞，必須排除挺台獨勢力的媒體報導。

請繼續往下閱讀...

據描述，一則「三立新聞台」報導華碩的片段，讓錢女非常不滿，她洋洋灑灑寫了近千字的『關於華碩支持台獨勢力政治人物及外援媒體企業之調查報告』上書高層。

錢女在調查報告細數華碩「罪狀」，她指控三立集團觸犯中國的「分裂國家罪」第1款第4項：利用職權在教育、文化、歷史、新聞傳媒等領域大肆歪曲、篡改台灣是中國一部分的事實，或者打壓支持兩岸關係和平發展和國家統一的政黨、團體、人員；而華碩則涉嫌違反第1款第5項：圖謀將台灣從中國分裂出去。

錢女更在調查報告中提到，做為一名華碩基層員工，她有責任、有義務提醒華碩老闆，後續將逕向相關部門舉報該違法行為，並請老闆們理解與見諒；而錢女多次在公司內部發表「懲治台獨」言論，早已在華碩內部聲名大噪，連華碩董事長施崇棠都知道這號人物。

對此，梁文傑在陸委會例行記者會表示，發生在華碩公司的這件事，看了週刊的報導，也向華碩公司詢問相關狀況。基本上，政府不會容許任何人在台灣宣揚武統，或用中共刑法、反分裂法或是「懲獨22條」來恐嚇他人，但是因為本案是發生在私人企業內部，所以陸委會先了解事實和企業的態度，然後再做後續處理。

梁文傑強調，廢止居留許可的劉女是只拿到長期居留，沒有拿到台灣身分，現在有很多案子，包括華碩這一件，她是已經拿到台灣身分，但是拿到身分並不代表可以「有恃無恐」。

梁文傑直指，在兩岸條例的定居留許可辦法裡，就算拿到台灣身分，如果有危害國家安全或社會安定之虞，一樣可以撤銷或廢止你的定居，這部分善意提醒不要觸犯相關法律。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法