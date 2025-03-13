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    罷免綠委1個都沒成案 黃暐瀚：選民心態「藍綠有別」

    圖為雙北市共有11名國民黨立委面臨罷免，罷免團體昨赴中選會領取第二階段連署文件。（資料照）

    圖為雙北市共有11名國民黨立委面臨罷免，罷免團體昨赴中選會領取第二階段連署文件。（資料照）

    2025/03/13 13:14

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕全台掀起大罷免浪潮，資深媒體人黃暐瀚發文指出，目前藍委加無黨陳超明有35人被提罷免案，綠委則有17人，但目前綠委一個都沒有成案。他認為雖然要讓一階過關不難，但也提出，第二階段「會有多少藍委成案？多少綠委成案？」並指連藍營人士也悲觀認為，藍委都會被罷免。黃暐瀚也分析，支持藍綠的選民在心態上有差別。

    黃暐瀚在臉書發文指出，今年2月之後，被正式提起的罷免案為「35：17」，藍委34席加無黨陳超明1席，綠委17席。目前第一階段（提議1%）的狀況是「34：0」，泛藍委34席全部過關（基隆林沛祥還在統計），綠委一個都沒有成案。

    黃暐瀚表示，之所以說「卡關」，是因為補件不難。只要達到1%門檻（約2500份提議書）就能一階過關，「能過關不是理所當然嗎？達不到才讓人驚訝，所以我說『暫時卡關、後續補件後成案機會非常高』」。

    黃暐瀚指出，「問題來了。那第二階段10％（約2萬5000份左右）呢？會有多少藍委成案？多少綠委成案？」他表示國民黨副總統參選人趙少康昨天出面表示悲觀，趙少康判斷最後很可能是「35：5」，藍委被罷35位，綠委被罷只會有5位。

    黃暐瀚認為，由於正逢大罷免，藍營在立院有「降溫」的考量。這個會期主推「民生法案」，退休軍公教年金停止遞減的修法，打算等到大罷免之後再處理。

    不過黃暐瀚也指出，全國公務人員協會前理事長李來希不滿藍營修法後延，嗆聲「魚死網破」，大罷免也不去投了（不支持國民黨立委），誰當不當立委？誰執政？他都不管了。

    對此黃暐瀚分析，「選民心態、藍綠有別」，並指「綠營選民對民進黨即使有不滿，多半忍耐；藍營則相反，有什麼不高興，會立即反映在投票行為上。這是藍綠選民很大的不同」。

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