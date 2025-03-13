陳菁徽讚「弟出櫃高齡姊苦拚懷孕」 王婉諭批：女性不是生育工具

藍委陳菁徽分享41歲高齡產婦個案，文章卻因生育觀念引發網友炎上。時代力量黨主席王婉諭也在臉書批評，女性不是傳宗接代的工具，這種扭曲觀念，並被一名婦科醫師包裝成像是什麼典範，「實在令人作嘔」。（資料照）

2025/03/13 13:15

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委陳菁徽在任職立委前是婦產科醫師，11日下午她在她的醫師臉書粉專發文，舉出41歲高齡產婦個案，這名婦女因親弟出櫃，婦女因家族傳宗接代壓力，展開不斷打針取卵的療程，流產3次後才穩定懷孕，「解除」家族的「生育壓力」。陳菁徽文章事後引發網友炎上。時代力量黨主席王婉諭也在臉書批評，女性不是傳宗接代的工具，這種扭曲觀念，並被一名婦科醫師包裝成像是什麼典範，「實在令人作嘔」。

陳菁徽在其「二條線閨蜜 陳菁徽醫師 」臉書粉專分享個案，表示這名41歲高齡產婦來自傳統家庭，因為弟弟出櫃，原先家族的傳宗接代壓力轉移到已婚16年、一直和丈夫過著兩人世界的她身上。弟弟還認為，出國代孕太貴，決定直接「養」親姊的孩子，丈夫也加入一家人的「勸生」行列，還希望能「多生」。事後婦女展開不斷打針取卵的人工生殖療程，連續流產了3次，直到今年終於穩定懷孕。

請繼續往下閱讀...

此文章PO後引發網友譁然，時代力量黨主席王婉諭也在臉書發文評論此事，表示：「他在他的醫師粉專發的那篇鬼故事，最可怕的不是當事人和他的家庭，而是陳菁徽怎麼敘述這個故事。」王強調，大家都不是當事人，無法為當事人代言，但陳菁徽把「傳統大家庭原本對弟弟生育的期望落在他頭上」、「弟弟：出國代孕太貴了，我直接養妳的小孩」這些荒謬又封建的期待，寫得像溫馨、感動的互助行為，才是大家無法接受的事。

王婉諭強調，女性不是「傳宗接代的工具」，這種扭曲觀念，竟被一個婦產科醫師包裝得像是「典範」，真的是令人作嘔。王婉諭列舉陳菁徽的文句，例如「結婚至今都在吃喝玩樂，生育問題始終像鴕鳥一樣逃避」，王認為：「一位遭受龐大家庭壓力的女性，不只失去自主權，還要被你評論為鴕鳥心態，到底憑什麼？」

王婉諭表示，生育不是一種義務，而是一種選擇，並透露她一直都想要擁有很多個孩子，所以她也曾接受過人工生殖的療程，更在過程中因為胚胎發育不全，被迫人工流產2次，那是她人生最挫折、痛苦的時刻之一。但王婉諭強調：「我願意堅持下去的原因，是因為那是我的選擇、我的理想，而不是建構於任何他人給我的期待。女性的子宮，是生命的搖籃，不是生育的工具。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法