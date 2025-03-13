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    中配網紅亞亞何時離境？ 移民署：審酌後處置

    中配網紅劉振亞專門在頻道拍片鼓吹「武統台灣」，聲稱「祖國必須統一也必然統一」。（圖擷取自YouTube 亞亞在台灣頻道）

    中配網紅劉振亞專門在頻道拍片鼓吹「武統台灣」，聲稱「祖國必須統一也必然統一」。（圖擷取自YouTube 亞亞在台灣頻道）

    2025/03/13 13:03

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國籍配偶劉振亞在「亞亞在台灣」社群帳號鼓吹武統，被移民署廢止依親居留許可。針對劉女何時會被限制離境？移民署簡任視察李俊吉在行政院會後記者會表示，考量劉女依親身份、且與台籍配偶育有親生子女，目前正在審酌家庭團聚還有子女權益等因素綜合考量，才會做後續適當處置。

    劉振亞自稱「亞亞」與暱稱「小當歸」（暗喻台灣應當回歸）的女兒，經常錄製「武統台灣」相關影片，影片宣揚「兩岸統一」、「台灣是中國不可分割的一部分」等，影片還提到「買什麼武器都沒用，還是乖乖回到咱媽的懷抱比較現實」，遭反共網紅「八炯」檢舉。

    移民署簡任視察李俊吉指出，有關劉姓中國配偶行為處分，是考量她透過網路頻繁發布多部影片，有公然鼓吹武統言論，經通知其陳述意見，也依照相關的調查事證足認有危害國家安全或社會安定之虞。

    李俊吉表示，內政部是依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款等規定，由於目前是依親居留身份，因此是廢止依親居留許可，並管制5年內不得申請依親居留。

    至於劉振亞何時離境以及後續處置？李俊吉說明，該名中國配偶目前是依親居留身份，她的配偶本來就是國人，也共同育有親生子女，所以有關後續出境的部分，目前正在審酌家庭團聚還有子女權益等因素綜合考量，才會做後續適當處置。

    陸委會法政處副處長董玉芸補充，有關中配網紅因為涉及武統言論被廢止依親居留許可部分，因為內政部是依法調查事實之後，以法律做出正確懲處，陸委會都表示尊重。

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