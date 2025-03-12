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    產攜專班去年僅5％校方違規 僑委會不定期抽查確保僑生權益

    僑委會委員長徐佳青12日表示，產攜專班的課程、實習時數皆符合教育部規劃，為了改善部分校方未認真提供教學服務的現象，僑委會從去年12月起要求校方採用僑委會提供的教材分級教學。（記者黃靖媗攝）

    僑委會委員長徐佳青12日表示，產攜專班的課程、實習時數皆符合教育部規劃，為了改善部分校方未認真提供教學服務的現象，僑委會從去年12月起要求校方採用僑委會提供的教材分級教學。（記者黃靖媗攝）

    2025/03/12 19:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕僑委會自2014年起推動「3+4產學攜手合作僑生專班」，過去曾有校方違法扣留學生證件、仲介從中牟利，近期又有媒體報導稱，僑生來台罔顧學業、專注於打工，讓台灣成為「偽留學天堂」。對此，僑委會委員長徐佳青今（12）日表示，產攜專班的課程、實習時數皆符合教育部規劃，為了改善部分校方未認真提供教學服務的現象，僑委會從去年12月起要求校方採用僑委會提供的教材分級教學，並會不定期突襲抽查企業是否有造假學生上課時數的情況。

    徐佳青於今日下午舉行的媒體茶敘表示，僑委會每年會至少訪視參與產攜專班的學校一次，查考住宿環境、學校設施、生員比，並不定期抽查校方有無扣留學生護照、居留證等狀況，去年僅有近5％學校有違規紀錄。

    在企業端，徐佳青指出，僑委會也會與企業交流，並在企業及老師都不在場的情況下，與學生座談，並抽查是否有應該在學校上課的學生，在未登記的時間內出現在企業內等造假學生上課時數的情況。

    徐佳青指出，為避免學生因為語言能力不足產生資訊落差，遇到不好的事、無法與企業良好溝通，僑委會特別設立7語專線，並要求學生在上完密集語言課程後，通過語言測試，才能開始實習。僑委會也鼓勵校方設立針對僑外生的輔導系統，聘用已畢業僑生回校擔任輔導人員，會比本地輔導人員更容易進入狀況。

    徐佳青表示，僑委會對參與計畫的校方是「先給蘿蔔，再給棍子」，如果學校違規會被縮減招生人數、班級、補助，最重的情況是解約；學校若考評良好，獲得的招生名額也會增加，也會促進各學校加強投資設備、師資，以獲得更多招生名額。

    徐佳青說明，參與產攜專班的企業型態各異，包含製造業、電商、服務業等，必須是有一定規模的企業才能參與產攜專班計畫，且僑委會有要求學生實習地點距離學校車程不得超過1小時。

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