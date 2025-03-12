民眾黨推「人民要當家」宣講反制 吳思瑤：散布謠言會造成更大歧異

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。（記者陳志曲攝）

2025/03/12 19:52

〔記者李文馨／台北報導〕民進黨預計15日啟動「人民是頭家」政策說明會，鎖定六都及花蓮縣、新竹市8縣市；民眾黨則主張「撥亂反正」，23日「人民要當家」宣講反制。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤今天（12日）受訪說，面對人民，請把事實真相完整呈現，如果持續地散布謠言，會造成社會更大的歧異。

國會掀起大罷免，目前已有34件罷免立委案確定進入第二階段連署，民進黨宣布啟動「人民是頭家」政策說明會，預計邀請行政院長卓榮泰及部會首長下鄉宣講，向民眾說明藍白在立法院聯手刪減預算的影響，而民眾黨也宣布啟動「人民要當家」全台宣講。

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吳思瑤傍晚受訪說，民進黨中央黨部本週開始，規劃很多下鄉宣講，若重要議案國會不討論，就讓社會來討論，他們身為民意代表、國會議員，有責任第一線面對人民，向人民說清楚講明白，向人民報告立法院到底發生什麼事。她強調，即便表決會輸、投票會輸，但是論述一定要贏，要贏得社會認同，也要穩住憲政秩序，維護國家的財政運作，這是民進黨共同的立場。

媒體詢問，黨團是否會提出救濟方式？吳思瑤回應，國家未來的財政災難正要開始，在總預算部分，行政部門要去面對前提不明確的立院審議結果如何執行，在財劃法方面，不只中央被掏空的3753億元，各個地方政府預算到底怎麼執行？預算要花在哪裡？責任政治如踐行？財政紀律如何維護？對地方政府也是挑戰。

吳思瑤說，因應雙覆議失敗之後，行政部門有很多的挑戰要去善後，大家「 頭殼摸咧燒」，因為從來沒有發生過這麼離譜的狀況，黨團會尋求其他民主救濟的方式，對於總預算案跟財劃法釋憲的暫時處分，黨團都有及早因應，後續籌備工作早已進行中，何時啟動也會對外說明。

媒體詢問，下鄉宣講是否助攻大罷免？吳思瑤說，「國會不討論，就讓社會來討論」，執政黨有責任向人民說明立法院發生什麼事，更有責任讓公民能夠知曉政策的真相，而不是一再地被誤導、一再地被詆毀跟抹黑，所以宣講行動早有規劃，事實上，去年在國會擴權法案後就下鄉宣講，對於跟人民對話的機會，民進黨永遠積極面對。

另外，對於民眾黨23日啟動「人民要當家」下鄉巡迴，吳思瑤對此說，尊重，但希望大家面對人民要說事實，而不是去說謊，面對人民，請把事實真相完整呈現，如果持續地來散布謠言的資訊，這會造成社會更大的歧異。

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