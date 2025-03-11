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    看柯文哲奔喪幾件事 黃智賢：他的特權超越所有人

    柯文哲（前中）10日離開北所參加父親的告別式。（記者洪美秀攝）

    柯文哲（前中）10日離開北所參加父親的告別式。（記者洪美秀攝）

    2025/03/11 00:39

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨前主席柯文哲本週一（10日）離開北所參加父親柯承發的告別式，上午在手腳都未戴戒具的情況下抵達家祭現場，藍綠大咖也都參加公祭送柯父最後一程，引發台灣社會關注。資深媒體人黃智賢忍不住批評，看到柯文哲現身告別式的「盛況」，「顯示了柯文哲的特權超越所有人」。

    柯文哲10日參加父親的告別式，並在家祭會場揮淚致哀悼詞，表示對無法見父親最後一面相當自責，並期待所有苦難會過去，會有光明的一天。柯文哲奔喪離開後，其妻子陳佩琪跟在柯文哲後面淚崩大喊「政治干預司法，司法迫害人權」，小草們也齊聚告別式會場外面舉牌聲援柯文哲。

    對此，黃智賢10日晚間在臉書發文，「陳水扁不如柯文哲！柯文哲被羈押禁見中，可以用辦喪禮做理由，解除禁見，跟家人會見私談10天，盡情自由串證，陳水扁不行，所有其他人，都不行。柯文哲可以參加家祭，陳水扁卻只能參加丈母娘頭七，其他人，都不行。柯文哲在檢察官搜索時，可以一小時不開門，努力滅證，陳水扁不行。其他人，更不行。」

    「柯文哲有國民黨眾多立委，為他喊冤，哭天喊地，一樣的貪污犯，陳水扁卻沒有國民黨的呵護。羈押禁見的柯文哲，居然可以用麥克風，念充滿政治性的祭文，陳水扁沒資格，其他人也不行。陳佩琪在告別式現場喊司法迫害，陳水扁不行，別人不行。」

    最後黃智賢痛批：「這顯示了，柯文哲的特權，超越所有人。也顯示了，2025年的台灣政媒界，很多人道德敗壞，沒有是非，擁抱貪腐，已經沒有底線！」

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