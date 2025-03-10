中國師生團訪台講「中國台北隊」涉矮化 移民署今約談馬英九

前總統馬英九10日下午赴移民署，親自說明2024年大陸高校師生團來台有無違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定。（記者羅沛德攝）

2025/03/10 14:36

〔記者王冠仁／台北報導〕馬英九基金會去年底邀請中國師生團來台參訪，當時恰好正值「2024年世界棒球12強賽」賽事，且中華台北隊奪冠；中國師生團在台期間受訪談及此事，居然脫口說出「中國台北隊」、「一起為祖國努力」等言論，引發爭議。移民署今天下午2時許約談前總統馬英九，馬受訪時呼籲賴政府，不要用政治力量與行政手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會。

馬英九受訪表示，他今天到移民署說明就是希望藉此向賴清德總統呼籲，不要用政治力量與行政手段，阻斷兩岸青年交流的珍貴機會，這對兩岸的和平穩定不利，也不符合台灣民眾的利益。

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馬還說，去年12月，來台訪問的上海復旦大學2年級同學宋思瑤在接受台灣媒體訪問時，恭喜中華隊拿下12強賽事冠軍，她脫口說出的「中國台北」隊，是中國地區普遍用語，他相信絕大多數的民眾都會相信她當時並沒有貶抑台灣的惡意，而是真心恭喜中華隊獲得世界冠軍。

馬表示，他也相信總統賴清德一定不會和一位20歲的中國女同學錙銖必較，因此他希望賴政府能高抬貴手，不要處分馬英九基金會，否則將會產生不必要的寒蟬效應，讓其他台灣民間單位更加不敢邀請中國團體來台，這樣會嚴重影響兩岸民間交流，對台灣並無好處。

據了解，移民署在今天前就已經多次要求馬英九基金會提供書面資料；至於今天要求馬前來是依行政程序法請他前來陳述意見，除了移民署外，還包括陸委會、教育部、警政署等單位。

前總統馬英九10日下午赴移民署，親自說明2024年大陸高校師生團來台有無違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」相關規定。（記者羅沛德攝）

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