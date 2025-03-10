送柯爸最後一程 柯文哲淚灑會場︰苦難會過去，會有光明的一天

民眾黨前主席柯文哲今天參加父親柯承發的告別式家祭，大約待了1個半小時，期間多次淚灑會場並哽咽提到，苦難會過去，會有光明的一天。（記者洪美秀攝）

2025/03/10 11:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕民眾黨前主席柯文哲今天一早從台北看守所在戒護下前往新竹市殯儀館參加父親柯承發的告別式家祭，柯文哲也在家祭會場致哀悼詞，且數度哽咽並淚灑家祭會場，柯文哲對無法見父親最後一面相當自責，並期待所有苦難會過去，會有光明的一天。

柯文哲說，小時候不用特別督促，就很認真看書，父親看其成績單也沒有特別說，而白色恐怖是我們柯家最難過的一段日子，尤其228是最尷尬日子，這一輩子沒辦法走出的陰影，所以他每年參加一日北高，就是希望用汗水淚水走出憂傷，以正面陽光的方式來過這一天。

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2013年當我可能參選台北市長，父親特從新竹到台北 勸他要好好當醫生，並提到228失去父親，不希望他從政而再失去兒子，但他最後的決定讓父親操心。柯文哲哭著說，在臨終前父親失去兒子陪伴，去年8月 司法羅織罪名，身為一個急重症醫師，竟然在父親最需要的時候，沒辦法親自照料，只能在病危通知時前往探視父親，前2次父親有努力睜開眼，且有醒來好轉，知道父親一直撐著要等他出來，但他卻只能短短的停留半小時。

柯文哲說，第3次去探視父親時，因父親尿素已經超過160，每天尿量只剩下30，人也漸漸完全聽不懂，知道父親一直在等我，但還是沒有辦法在最後一刻拜別，父親走後，是在隔天才從律師那知道死訊，律師告訴我，爸爸已在昨天早上過世，當時才知道心中好幾天不安，終於發生，父親終究撐不到我可以回去陪伴，這是人生最大的遺憾。

柯文哲說，感謝父親總是在每一個場合支持著我，更是最大的靠山，沒想到自己60幾歲了，還讓父親擔心兒子，但我會繼續堅強的面對人生的挫折、會好好照顧媽媽，希望爸爸不要擔心媽媽，也相信苦難會過去，總會有光明的一天。

柯文哲在家祭會場大約待了1個半小時，隨後也向前來送爸爸最後一程的人答謝，之後在大約上午10點35分，在戒護人員的戒護下離開告別式會場。

民眾黨前主席柯文哲今天參加父親柯承發的告別式家祭，大約待了1個半小時，因家祭會場媒體無法進去，只能在戶外錄下柯文哲致哀的內容，柯文哲期間多次淚灑會場並哽咽提到，苦難會過去，會有光明的一天。（記者洪美秀攝）

民眾黨前主席柯文哲今天參加父親柯承發的告別式家祭，大約待了1個半小時，期間多次淚灑會場並哽咽提到，苦難會過去，會有光明的一天。（記者洪美秀攝）

民眾黨前主席柯文哲今天參加父親柯承發的告別式家祭，大約待了1個半小時，告別式會場也許多藍綠大咖人物到場送柯爸最後一程。（記者洪美秀攝）

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