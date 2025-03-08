罷免張宏陸收件站爆「自己抄一抄」 吳禹辰：所言非事實

圖為罷免張宏陸的「走投無陸」6日擺攤收第1階段補件份數畫面。（資料照）

2025/03/08 17:01

〔記者黃子暘／新北報導〕罷免民進黨籍立委張宏陸的新北市罷免團體「走投無陸」第，昨赴中選會補件1754份，卻有直播主在收件站記錄到現場人員說「寫錯的齁，我們拿回來自己抄、自己抄，不要丟掉，自己抄一抄就好」。罷團發起人吳禹辰今（8日）回應，影片對話者非罷團成員，所言也絕非事實，呼籲有心人士勿因收件成效好，而想以「潑髒水」手段打擊罷團。

直播主「貓草」昨前往新埔捷運站「走投無陸」收件站直播，影片可聽聞對話雙方說出「昨天（6日）到今天（7日）有1000份嗎？」、「應該沒有吧」、「寫錯的齁，我們拿回來自己抄、自己抄，不要丟掉，自己抄一抄就好」、「自己抄的這個要很秘密，不能被『那個』知道」、「就是要想辦法、想辦法，不然都浪費了」。

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中選會統計張宏陸罷免案第1階段連署書共180份亡者連署，這番對話再度引發外界對連署真實性的熱議。吳禹辰今上火線回應，經與團隊成員確認，昨日街頭連署活動並未受到任何團體的合作邀約，意即現場舉旗者、麥克風手均非團隊成員或志工，而影片對話者更非團隊成員，「對話的內容也不是事實」。

吳禹辰說，希望有心人士不要因為近日罷團收件成效好、連署人數多，就拿潑髒水手段打擊罷團，「走投無陸」會持續與民同在、聆聽板橋西區選民心聲，下架會欺騙選民的張宏陸。

張宏陸表示，「走投無陸」先前出現180份亡者連署，如今又爆出疑似有偽造抄寫行為，國民黨不斷在傷害台灣民主、把台灣人當傻瓜在耍，相關人等分明在現場喊麥克風、穿罷免志工背心、能答得出來收件數量，結果被抓包還想硬拗、切割；從亡者連署高份數來看，早就可懷疑國民黨涉嫌抄名單，但直播放送相關對話，仍讓人覺得不可思議，只能說是人在做、天在看。

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