為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    2大覆議案掀表決戰 卓榮泰曝心情：盼爭取支持重新審議

    行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

    行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

    2025/03/07 10:06

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團5日協商總預算及財劃法覆議案處理事宜，最終未達共識，料今（7日）院會將掀表決大戰。對此，行政院長卓榮泰表示，他每次到立院都帶著愉快的心情，盼有機會公開充分地向立委說明，並爭取支持，重新審議這兩項法案。

    立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。卓會前接受媒體聯訪，有媒體詢及，立院目前對覆議案表決日期還沒有共識，是否對於無法備詢覺得可惜，會否再溝通拜託朝野黨團多幫忙？

    對此，卓榮泰回應，他每一次到立法院都帶著愉快的心情，想與立委就國家大事進行討論，他完全尊重立法院議程的安排，即使有任何變化，他認為在未來的時間內，還是有機會向立法院說明。

    至於總預算及財劃法等2個覆議案，卓榮泰直言，他誠摯希望能夠有機會，公開且充分地向立委做說明、取得支持，能夠重新審議，讓總預算案跟財劃法都能夠在合理討論中，做更妥善的規劃跟未來構想。

    此外，民進黨團今天拂曉出擊，清晨由黨團副幹事長王義川在議場門口排隊遞案，主張覆議案議程應為四天，於10日下午及12日加開院會，與7日及11日為同一次會。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播