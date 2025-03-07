2大覆議案掀表決戰 卓榮泰曝心情：盼爭取支持重新審議

行政院長卓榮泰。（記者羅沛德攝）

2025/03/07 10:06

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院朝野黨團5日協商總預算及財劃法覆議案處理事宜，最終未達共識，料今（7日）院會將掀表決大戰。對此，行政院長卓榮泰表示，他每次到立院都帶著愉快的心情，盼有機會公開充分地向立委說明，並爭取支持，重新審議這兩項法案。

立法院會今對卓榮泰施政方針及施政報告繼續質詢。卓會前接受媒體聯訪，有媒體詢及，立院目前對覆議案表決日期還沒有共識，是否對於無法備詢覺得可惜，會否再溝通拜託朝野黨團多幫忙？

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對此，卓榮泰回應，他每一次到立法院都帶著愉快的心情，想與立委就國家大事進行討論，他完全尊重立法院議程的安排，即使有任何變化，他認為在未來的時間內，還是有機會向立法院說明。

至於總預算及財劃法等2個覆議案，卓榮泰直言，他誠摯希望能夠有機會，公開且充分地向立委做說明、取得支持，能夠重新審議，讓總預算案跟財劃法都能夠在合理討論中，做更妥善的規劃跟未來構想。

此外，民進黨團今天拂曉出擊，清晨由黨團副幹事長王義川在議場門口排隊遞案，主張覆議案議程應為四天，於10日下午及12日加開院會，與7日及11日為同一次會。

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