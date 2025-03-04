宜蘭三星農會選舉「在野派」獲主導權 「當權派」總幹事請辭

宜蘭縣三星地區農會今天召開理、監事會議，在野派推派的徐進忠（右）當選理事長、張金土（左）當選常務監事。（記者江志雄攝）

2025/03/04 13:18

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星地區農會今天（4日）召開新任理、監事會議，並改選三巨頭，「在野派」推派的徐進忠、張金土分別當選理事長與常務監事，總幹事遴聘方面，理事會否決「當權派」李智遠續聘，60天後重新遴聘，「在野派」扳倒「當權派」，再度改朝換代。

三星農會是宜蘭縣本屆基層農會選舉的一級戰區，2月15日改選45席會員代表，24日接續選出9席理事、3席監事，縣農會常務監事黃明杰兒子黃存誠為首的在野派，拿下5席理事、2席監事，外界認為當權派大勢已去，新任理事會召開前夕，李智遠昨天自請離職。

請繼續往下閱讀...

今天的理事會投票改選理事長，在野派徐進忠獲得5票、當權派陳冠丞4票，由徐勝出，緊接著聘任總幹事，5席理事不同意聘任李智遠，徐進忠宣布，總幹事出缺期間，由秘書段蓬福代理。監事會方面，在野派張金土囊括三票當選常務監事。

李智遠被評定為績優總幹事，三星農會這次總幹事遴聘僅他1人登記候聘，但理事會不同意續聘。縣府農業處表示，依照農會法規定，必須在60天後重新啟動遴聘作業，開放外界登記，通過縣府與農業部審查的合格人員，日後再由三星農會理事會遴聘。

新科理事長徐進忠說，三星農會未來的總幹事應具備專業，更要有服務熱忱，黃存誠是合適人選。宜蘭縣10個基層農會選舉，最近陸續選出三巨頭，其中9個農會均由當權派獲勝，三星農會是唯一變天的農會。

三星農會選舉在野派扳倒當權派，再度改朝換代。（記者江志雄攝）

三星農會當權派選舉失利，得知大勢已去，總幹事李智遠昨天在新任理事會召開前夕自請離職。（記者江志雄攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法