罷免太保市代林淑勉列4大理由挨告 領銜人侯文世：可受公評

嘉義縣太保市民代表林淑勉（左）遭罷免團體發文宣列舉4大罷免理由，今委任律師陪同按鈴申告遭抹黑，對此領銜人侯文世、太保市公所分別回應4大罷免理由都是事實。（記者王善嬿攝）

2025/03/03 15:34

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣太保市國民黨籍市民代表林淑勉罷免案第一階段通過，進入第二階段連署，罷免團體近日發放文宣列舉罷免4大理由，林淑勉今委任律師到嘉義地檢署提告領銜人侯文世，痛斥文宣內容針對她抹黑、造謠。侯文世回應，文宣4大罷免理由都是事實，可受公評。

「勇敢站出來，罷勉太保亂源」文宣列舉包括刪除重陽禮金拒絕敬老、納骨塔被迫休館阻斷祭祖、刪除農業補助欺負打壓農民、全台唯一民代反對合法稅收，文末提到「罷勉」行動正式開始，並印有領銜人侯文世姓名。

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侯文世說，太保市公所今年編列包括65歲以上重陽節敬老禮金703萬元、農民肥料採購補助900萬元，林淑勉均主張刪減剩2000元；林還主張刪除納骨塔臨時人員經費、刪除「嘉義縣太保市建築工地臨時稅自治條例」，減少公所稅收，恐排擠其他如生育津貼等社會福利經費，林淑勉身為民意代表，應為市民爭取福利，如今站在市民對立面、剝奪市民小確幸，將持續連署推動罷免。

太保市公所今發新聞稿回應，今年度總預算編列包括「農民肥料採購補助」900萬元、「65歲以上重陽節敬老禮金」703萬元，相關自治條例草案去年11月送太保市民代表會審議，代表會議決結果分別刪除899萬8000元、702萬8000元，因而造成無法發放是事實。

太保市公所新聞稿指出，建築工地臨時稅是2016年經代表會審議通過開徵，是以開源節流、改善基礎建設，及考量建築施工對環境、居住安寧影響而課徵，去年3月公所提出繼續徵收，還同步規劃市民回饋方案，代表會議決結果刪除。

太保市公所表示，太保市納骨塔2008年起營運，每年編列的臨時人員從未遭代表會全數刪除，今年度公所各課室、納骨塔臨時人員均遭代表會刪除，造成納骨塔營運窒礙難行，都是事實，且公所編列的預算都以市民所需及法定必須編列費用編列，沒有浮編。

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