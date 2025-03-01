一日北高被酸「騎頭尾」 黃國昌：若阿北能出來明年一定騎全程

黃國昌完成一日北高。 （取自台灣民眾黨臉書）

2025/03/01 07:58

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌昨（28）日首次以黨主席身分，挑戰「一日北高」接力，總共騎了頭尾5個站，「有始有終」於今天（1日）凌晨2點多抵達高雄終點，他許諾一年比一年進步，如明年柯文哲能出來，他一定陪同騎全程。

黃國昌表定從台北看守所騎至桃園路段，直到高雄路竹才又開始騎車到終點站左營大義國中，讓網紅「四叉貓」狠酸他「一日北高」其實只騎了80公里，也有網友酸是「有始有終」；但黃國昌昨天上午一路騎到新竹才休息。

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民眾黨「一日北高」最後一段路，黃國昌照預定行程於路竹開始騎，接續完成最後一哩路，今天凌晨2點20分與民眾黨副秘書長許甫等人，抵達終點大義國中，現場有百名支持者歡呼。

黃國昌首先跟大家說「辛苦了」，「謝謝這麼晚了、還有這麼多朋友在這邊等我們，謝謝大家。」

對於有人酸他只騎頭尾，黃國昌強調，他是抱持著心安理得，完成所有要騎的站，「沒有關係，我們一年比一年進步」，因為他去年只騎1站，今年進步到5站，明年繼續加碼，也希望明年228阿北陪大家一起。

在民眾黨立院黨團主任陳智菡鼓譟下，黃國昌許諾，「明年柯文哲如果出來，我一定陪他騎全程」，再度引起全場一陣歡呼。

台灣民眾黨則於臉書表示，一日北高，成功達陣，台灣民眾黨的全程組及接力組夥伴們，分別在午夜到凌晨2點間，抵達終點高雄大義國中，完成了369+26公里的長征。

台灣民眾黨強調，2025年的一日北高，因為柯文哲前主席遭到賴清德政府關押，無法親自完成。台灣民眾黨的夥伴們個個自告奮勇，組成大隊接力，要幫他騎完，平均每人分配到1、2站，大約25～60公里的路程。但因為大家一邊騎車一邊說說笑笑，實在太有趣，很多人都自主加碼，多騎了好幾站。

黃國昌（左二）於終點站大義國中合影。（取自台灣民眾黨臉書）

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