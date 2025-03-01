為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    一日北高被酸「騎頭尾」 黃國昌：若阿北能出來明年一定騎全程

    黃國昌完成一日北高。 （取自台灣民眾黨臉書）

    黃國昌完成一日北高。 （取自台灣民眾黨臉書）

    2025/03/01 07:58

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕民眾黨主席黃國昌昨（28）日首次以黨主席身分，挑戰「一日北高」接力，總共騎了頭尾5個站，「有始有終」於今天（1日）凌晨2點多抵達高雄終點，他許諾一年比一年進步，如明年柯文哲能出來，他一定陪同騎全程。

    黃國昌表定從台北看守所騎至桃園路段，直到高雄路竹才又開始騎車到終點站左營大義國中，讓網紅「四叉貓」狠酸他「一日北高」其實只騎了80公里，也有網友酸是「有始有終」；但黃國昌昨天上午一路騎到新竹才休息。

    民眾黨「一日北高」最後一段路，黃國昌照預定行程於路竹開始騎，接續完成最後一哩路，今天凌晨2點20分與民眾黨副秘書長許甫等人，抵達終點大義國中，現場有百名支持者歡呼。

    黃國昌首先跟大家說「辛苦了」，「謝謝這麼晚了、還有這麼多朋友在這邊等我們，謝謝大家。」

    對於有人酸他只騎頭尾，黃國昌強調，他是抱持著心安理得，完成所有要騎的站，「沒有關係，我們一年比一年進步」，因為他去年只騎1站，今年進步到5站，明年繼續加碼，也希望明年228阿北陪大家一起。

    在民眾黨立院黨團主任陳智菡鼓譟下，黃國昌許諾，「明年柯文哲如果出來，我一定陪他騎全程」，再度引起全場一陣歡呼。

    台灣民眾黨則於臉書表示，一日北高，成功達陣，台灣民眾黨的全程組及接力組夥伴們，分別在午夜到凌晨2點間，抵達終點高雄大義國中，完成了369+26公里的長征。

    台灣民眾黨強調，2025年的一日北高，因為柯文哲前主席遭到賴清德政府關押，無法親自完成。台灣民眾黨的夥伴們個個自告奮勇，組成大隊接力，要幫他騎完，平均每人分配到1、2站，大約25～60公里的路程。但因為大家一邊騎車一邊說說笑笑，實在太有趣，很多人都自主加碼，多騎了好幾站。

    黃國昌（左二）於終點站大義國中合影。（取自台灣民眾黨臉書）

    黃國昌（左二）於終點站大義國中合影。（取自台灣民眾黨臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播