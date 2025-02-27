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    中國斷我海纜、高屏外海操演 卓榮泰批：恣意鬧事

    行政院長卓榮泰今（27）日在院會說，近期海纜斷裂事故頻繁，各部會要提高警覺、加強備援。（記者劉信德攝）

    行政院長卓榮泰今（27）日在院會說，近期海纜斷裂事故頻繁，各部會要提高警覺、加強備援。（記者劉信德攝）

    2025/02/27 14:41

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中資背景權宜輪的多哥籍「宏泰」貨輪涉拖斷台澎第3海纜，中國近日又無預警在距離高雄屏東外海40海浬劃設操演區。行政院長卓榮泰今（27）日在院會說，近期海纜斷裂事故頻繁，各部會要提高警覺、加強備援。對於中國無預警操演，他也強調，中國恣意鬧事行為，希望能有所自制，請國軍持續嚴防周邊狀況，也請國人安心。

    對於對岸近期舉動，行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會轉述，卓揆在院會表示，中國昨公然違反國際慣例，無預警在距離高雄屏東外海40海浬劃設操演區，進行射擊訓練，並有多架軍機逾越海峽中線與延伸線，不但對國際航空安全與海上船隻安全造成高度威脅，也影響區域和平安全與穩定。

    卓揆指出，國防部第一時間已表達嚴厲譴責，並從海陸空監控警戒，請國防部持續嚴密掌控台海情勢，也請各部會就業管業務提高注意力。針對中國違反國際慣例、恣意鬧事行為，希望能有所自制，請國軍持續嚴防周邊狀況，也請國人安心。

    卓揆說，近期海纜斷裂事故頻繁，前幾天又有中資背景的多哥籍「宏泰」貨輪疑似故意拋錨，破壞台澎第3海纜，檢方已聲押禁見中國籍王姓船長，其餘7名船員限制住居，這是依法行使必要司法管制權。感謝海巡署在第一時間以安全維護機制，在這次事件中積極且有效率攔獲船隻，該船船長和船員的處置也進入司法程序。

    卓榮泰強調，海纜是對外通聯主要途徑，一旦中斷將影響民生通訊與國土安全，政府已把國內外海纜指定納入關鍵基礎建設，各部會對於相關維護，以及直接、間接或灰色地帶侵擾，要從各項準備工作提高警覺、加強備援，為國家打造安全韌性防衛系統，讓國家的安全得到保障，也讓國人安心正常生活，這是政府存在的價值和必要性。

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