19藍委與高虹安罷免一階通過 顏寬恒：積極面對不會退縮

國民黨立委顏寬恒今天出庭後，針對罷免，他強調人民不買單，他們會積極面對，「不相信這樣的罷免會打退台灣人的意志」。（記者張瑞楨攝）

2025/02/27 13:05

〔記者張瑞楨／台中報導〕全國罷免團體陸續送交第一階段提議書，中央選舉委員會審議通過19個國民黨立委與被停職的新竹市長高虹安罷免案，包含台中市國民黨立委顏寬恒，他今天因被控貪污，於高等法院台中分院二審出庭審理時說，民調顯示民眾對大罷免不買單，如果總統賴清德與民進黨介入，這場罷免是台灣的災難，他們（指國民黨被提議罷免的立委）會積極面對，不會退縮，「不相信這樣的罷免會打退台灣人的意志」。

顏寬恒表示，民調顯示，對於民進黨發動的大罷免，民眾不買單，民進黨發動宣傳旨在野黨大砍預算，但今年預算是有史以來最高，蔡英文總統八年任內都沒這個高，有史以來最高的預算，卻被民進黨抹黑，顏寬恒強調，合理的監督，看緊國人荷包，是立委的職責。

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他還說，他相信國人有智慧，這種政治與政黨鬥爭，國民一定要團結合作，他不知道這個大罷免未來怎麼做，總統賴清德也沒清楚表態，如果假設這個大罷免是賴總統發起，民進黨介入，他相信對台灣是災難，「我們也會積極面對，不退縮，也不相信這樣的罷免會打退台灣人的意志」。

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