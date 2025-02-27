清大捐款爭議！黃士修質疑曹興誠1事 矢板明夫：你前老闆郭台銘也是

曾任郭辦發言人的黃士修。 （資料照）

2025/02/27 00:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕聯電創辦人曹興誠有無捐款1500萬給清大，聯電前總經理吳宏仁曾表示捐款的是聯電，清大總務只查曹興誠捐款，當然查不到。曾任郭台銘競辦發言人的黃士修質疑，曹興誠以公司名義捐贈私人答應的錢財恐涉掏空。印太戰略智庫執行長矢板明夫忍不住提醒黃士修：「你的前老闆郭台銘幾年前捐贈BNT疫苗的時候，也用了『鴻海』和『永齡基金會』的名義。」

國民黨立委翁曉玲指控，聯電創辦人曹興誠曾答應清大前校長沈君山捐款1500萬卻食言，清大校方證實沒收到曹興誠的捐款，曾任郭台銘競辦發言人的黃士修卻跳出來質疑。

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矢板明夫26日深夜在臉書發文，「有關聯電前董事長曹興誠30年前是否曾經捐給清大1500萬一事，今天還在持續發酵。楊斯棓醫師翻找舊報紙，在1996年5月6日的《聯合報》上找到了，當時的清大校長沈君山打算用曹董捐出的1500萬元，提用部分辦『顏晃徹通俗科學講座』的記述。於是（楊斯棓）提出『試問若沒捐款，講座豈能辦成？』的疑問。」

「沒想到立刻被清大否認。針對楊斯棓的說法，清大回應稱『本校物理系表示，目前校內僅有顏晃徹紀念講座，使用的是以顏教授遺產成立的基金，並沒有其他的捐款來源』，再次否認有1500萬元的捐款。但是，有網友在顏晃徹教授紀念網頁上找到了沈君山校長的文章，其中有『辦理紀念顏晃徹的通俗講座經費，暫由已捐得的校長自由支配款支付』的記述。」

「這個『已捐得的校長自由支配款』，和1996年5月6日《聯合報》報導所寫吻合。雖然沈校長在文章中沒有提到曹興誠的名字，但至少可以斷定，這筆錢是來自校長的募款，而不是顏教授的遺產。不知道清大明天會不會再發一個聲明說『沈校長當時沒有查證，所說的不算』呢？」

矢板明夫繼續說道：「今天，聯電前總經理吳宏仁表示，『捐款的是聯電，並非曹興誠個人』，而且說明當年用的是『合作方式』。沒想到，又跳出了一個清大的畢業生黃士修，在臉書上說『捐贈與合作案無法混為一談，否則有逃漏稅問題』，還強調『聯電早在1985年上市，曹董身為負責人，若早知合作案無收益與對價，將私人賭債由公司支付，實為掏空，股東可提告背信與侵占罪』。」

矢板明夫嘆：「先有翁曉玲，後有黃士修。我從來沒有見過受捐贈方的相關人士，對慷慨解囊的捐贈者如此惡言相向的。也算是長了見識。順便提醒黃先生，在全世界，公司經營者用自己的公司或基金會之名捐款是常態。黃先生的前老闆郭台銘幾年前捐贈BNT疫苗的時候，也用了『鴻海』和『永齡基金會』的名義。」

他最後更酸：「這些清大相關人士，還在到處放話，逼曹董拿出30年前捐款的證據。忽然記起，歷史課本上寫著『1909年，美國捐出了庚子賠款的一部分成立了清華大學』。顯然沒有具體證據，建議清大趕緊發信給美國政府，要求出示當年捐款的證據。否則就是詐捐，就會信用破產。」

清大證實沒有收到曹興誠個人答應要捐的1500萬。（資料照）

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