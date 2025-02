黃國昌挨批刪預算還敢蹭棒球！在台外國人轟：無恥的政客

2025/02/26 17:30

〔即時新聞/綜合報導〕台灣隊昨(25日)晚逆勢擊敗西班牙,取得經典賽正賽門票,民眾黨主席黃國昌馬上在臉書發文祝賀,卻遭大批網友砲轟以他為首的民眾黨,先前聯手國民黨濫刪預算影響到體育發展,現在台灣贏球又出來蹭。不只台灣鄉民,黃國昌的貼文也讓在台外國人看不下去,痛批是「無恥的政客!」

台灣隊25日晚間在附加賽,對上首戰以12:5大勝我國的西班牙,挺住龐大壓力復仇成功,終場以6:3獲勝,拿下經典賽正賽門票。黃國昌第一時間就在臉書轉發台灣隊晉級的消息,但大批網友湧入其貼文嘲諷「能蹭就蹭,能刪就刪」、「預算刪好刪滿,贏球蹭好蹭滿」、「亂刪體育經費的髒東西閉嘴啦」、「刪預算還敢蹭啊!」、「太棒了!還可以再多刪一點」、「把預算先還來啦!」

不只台灣網友,在台知名加拿大攝影師Josh Ellis也在X平台PO文批:「在這麼不遺餘力地削減國家體育預算之後,這傢伙竟然還有臉在社群媒體上發文,慶祝國家棒球隊晉級世界棒球經典賽,真是讓人驚訝。無恥的政客!」

面對外界批評,民眾黨今天(26日)宣稱,體育署今年編的預算史上新高,在野黨在國會刪減、凍結的預算都沒有影響到球員,而是合理的監督體育署官員,部分網友可能是被民進黨側翼帶風向,民眾黨非常遺憾。

After working so tirelessly to slash the country’s budget for sport, it’s absolutely amazing that this fella still has the guts to make a social media post celebrating the country’s baseball team qualifying for the World Baseball Classic.



Shameless politician. pic.twitter.com/9T44bBDEdJ