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    黃國昌挨批刪預算還敢蹭棒球！在台外國人轟：無恥的政客

    黃國昌轉發台灣隊晉級經典賽正賽的消息遭網友嘲諷。（資料照）

    黃國昌轉發台灣隊晉級經典賽正賽的消息遭網友嘲諷。（資料照）

    2025/02/26 17:30

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣隊昨（25日）晚逆勢擊敗西班牙，取得經典賽正賽門票，民眾黨主席黃國昌馬上在臉書發文祝賀，卻遭大批網友砲轟以他為首的民眾黨，先前聯手國民黨濫刪預算影響到體育發展，現在台灣贏球又出來蹭。不只台灣鄉民，黃國昌的貼文也讓在台外國人看不下去，痛批是「無恥的政客！」

    台灣隊25日晚間在附加賽，對上首戰以12:5大勝我國的西班牙，挺住龐大壓力復仇成功，終場以6:3獲勝，拿下經典賽正賽門票。黃國昌第一時間就在臉書轉發台灣隊晉級的消息，但大批網友湧入其貼文嘲諷「能蹭就蹭，能刪就刪」、「預算刪好刪滿，贏球蹭好蹭滿」、「亂刪體育經費的髒東西閉嘴啦」、「刪預算還敢蹭啊！」、「太棒了！還可以再多刪一點」、「把預算先還來啦！」

    不只台灣網友，在台知名加拿大攝影師Josh Ellis也在X平台PO文批：「在這麼不遺餘力地削減國家體育預算之後，這傢伙竟然還有臉在社群媒體上發文，慶祝國家棒球隊晉級世界棒球經典賽，真是讓人驚訝。無恥的政客！」

    面對外界批評，民眾黨今天（26日）宣稱，體育署今年編的預算史上新高，在野黨在國會刪減、凍結的預算都沒有影響到球員，而是合理的監督體育署官員，部分網友可能是被民進黨側翼帶風向，民眾黨非常遺憾。

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