「罷洪」行動難行 公民團體指控公民權利受限籲守護民主

公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，自發起以來，卻屢遭阻撓，讓連署過程困難重重。 （記者羅國嘉攝）

2025/02/25 16:51

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北第一選區罷免立委洪孟楷行動如火如荼，然而，公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔今（25）日表示，此次行動不僅是針對不適任立委，更是捍衛公民權利、守護台灣民主。然而，自發起以來，卻屢遭阻撓，像團隊在淡水捷運站外進行快閃連署，多次遭到驅趕；在泰山甚至已有店家因提供連署場地，遭受惡意「刷負評」攻擊等，讓連署過程困難重重。

方柏翔指出，團隊在淡水捷運站外進行快閃連署，多次遭到驅趕，即便退至更遠處，仍持續面臨壓力，甚至連志工引導民眾前往指定連署站都被干涉。「我們不怪基層執法人員，因為這些壓力來自更高層。」

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他也說，在泰山，罷免團隊積極尋找友善店家合作，但許多業者擔心遭到國民黨打壓，不敢公開支持。甚至已有店家因提供連署場地，遭受惡意「刷負評」攻擊，讓更多店家對於公開表態卻步，痛批「這種對國民黨的恐懼，已經根深蒂固數十年！」

此外，在林口，罷免團隊希望租借教室進行志工訓練，卻以「議題敏感」為由遭拒，甚至連與政治無關的民防訓練也因此受阻。認為這已非單純的場地問題，而是民主自由正被系統性蠶食。「在正常的民主社會中，人民不應該因害怕被清算，而不敢表達立場。」

面對種種打壓，方柏翔強調，他們不會退縮，將持續奮戰，並呼籲社會各界共同守護公民參與權利，確保民主機制不被侵蝕。「我們需要大家的支持，罷免行動不會停止，直到目標達成。」

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