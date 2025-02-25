轟翁曉玲胡說八道 楊斯棓：4名人+1媒體可證明曹興誠捐清大1500萬

曹興誠近日頻遭藍營攻擊，國民黨立委翁曉玲發文質疑曹未履行要捐款1500萬給清大的承諾，後續卻被打臉過去的清大校長就曾表示有收到捐款，退休醫師楊斯棓也整理指出，包含前校長在內，有4個名人、1間媒體可以證明此事。（資料照）

2025/02/25 09:50

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擔任罷免立委徐巧芯領銜人的企業家曹興誠近日頻遭藍營攻擊，國民黨立委翁曉玲近日發文質疑曹未履行要捐款1500萬給清大的承諾，後續卻被打臉過去的清大校長就曾表示有收到捐款，退休醫師楊斯棓也整理指出，包含前校長在內，有4個名人、1間媒體可以證明此事，他也為此砲轟翁曉玲「胡說八道」。

楊斯棓在臉書發文指出，曹興誠的1500萬捐款，老早有4個名人、1間媒體（沈君山、張作錦、許明德、陳力俊、1996的聯合報）證明。他也砲轟「翁曉玲真是胡說八道，始終如一」。

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楊斯棓表示，「1996年的5月6日的聯合報報導，文末提及：『這一千五百萬元捐款，（時任清大校長）沈君山提用部分辦「顏晃徹通俗科學講座』」。對此楊斯棓質疑「試問若沒有這筆捐款，沈君山如何能『提用部分』？如何辦成講座？」

楊斯棓也指出，曾任聯合報社長的資深媒體人張作錦於《姑念該生：新聞記者張作錦生平回憶記事》一書中，亦曾提及此事。他表示在「清華之友晚宴」上，曹、沈兩人為聯華和清華一項合作正式簽約，把「賭債」變成捐款。」即出自張作錦之筆，曾刊載在2011年5月12日的聯合報，亦收錄於《姑念該生》一書中。

楊斯棓也提到，清華大學第一屆畢業生（1968），核工系的許明德博士，曾任立偉電子董事長，他擔任清華大學財務規劃室主任時，曾寫過一篇文章，登在第166期的清華大學校友通訊，文中提及：「曹興誠也捐了1500萬，一時傳為美談。」

至於清大前校長陳力俊（2010-2014），在2011年6月3日的「我願無窮-大師對談文化蒐藏致歡迎詞」中也曾提及：「剛才曹董告訴我說竟然有人曾聲稱他未兌現諾言，我在此也順便正式代為澄清，清華大學確實收訖捐款無誤，以了此公案。」對此楊斯棓也直言「原來2011年就有小人在中傷曹興誠『未兌現諾言』，所以當時清大校長陳力俊公開澄清定調：『清華大學確實收訖捐款無誤』」。

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