柯媽求賴清德放柯文哲奔喪 北所：柯家到現在無一人申請！

柯文哲正羈押在北所。（資料照）

2025/02/24 16:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席柯文哲父親柯承發17日病逝，柯文哲母何瑞英近日特別拍影片請求總統賴清德讓柯文哲去參加父親的告別式。對此，台北看守所今天（24日）發聲表示，羈押被告如要奔喪，本來就有法且有程序可遵循，但目前為止柯家根本就沒有人提出返家奔喪的申請。

柯父病逝的消息曝光後，新任民眾黨主席黃國昌第一時間跳出來再次砲轟賴清德政府司法迫害柯文哲，害柯文哲沒辦法送老父最後一程，白營從上到下也要求賴政府「放人」。柯媽22日還與直播主陳清茂拍攝影片，請求賴清德與法務部讓柯文哲出來，參加父親的告別式。

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對此，北所今天發布新聞稿表示，「本所係按羈押法第23條與受刑人及被告返家探視辦法規定受理返家奔喪之申請，於依法確認收容人同意後，經審慎評估探視安全及羈押（或行刑）秩序維護，決定返家日期。經查柯姓被告及家屬目前均未向本所提出返家奔喪申請，如後續接獲申請，將按前開規定及原則依法妥適審核，擇定安全適當之時機返家，以達返家探視制度目的。」

律師林智群今天就吐槽，本來就有法律能讓羈押被告依循來去申請返家奔喪，而且典獄長也可以決定是否配戴刑具，「民眾黨那麼多法律人，怎麼會沒人跟家屬講這些事情是可以依法申請的，害老人家擔心害怕？民眾黨這些人是不是做什麼事情都要找總統呢？還是他們的思路就是不用管法律，找總統關說一下就可以？一邊說賴清德干預司法，一下子又要賴清德放人？這個邏輯很矛盾吧？」

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