葉元之批楊舒雅「合法要飯說」 朱宥勳嗆：憑什麼指指點點？

葉元之嗆楊舒雅「合法要飯說」，質問「妳憑什麼跟政府要補助？」（朱立倫）

2025/02/24 00:41

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕饒舌歌手楊舒雅上週接受民進黨青年部訪問，反擊國民黨立委陳玉珍的「要飯說」，說出「合法的飯你不要嗎？」引發討論，藍白粉群起砲轟，正面臨罷免危機的藍委葉元之也在政論節目上批評楊舒雅「憑什麼那麼理直氣壯？」。對此，作家朱宥勳跳出來幫楊舒雅說話，反嗆葉元之「那你又憑什麼對創作者指指點點？」

陳玉珍先前提案刪減文化部大幅預算，還在社群嗆聲「丟掉那隻要飯的碗」，引爆影視圈、藝文圈怒火。民進黨青年部本月19日PO出楊舒雅的訪問影片，楊舒雅在片中直言：「文化部的業務費被統凍30%，像是金曲獎、金音獎這些對音樂人來說非常重要的舞台，我也有非常多的朋友是透過金音獎發跡的，在業務費被統凍那麼多的狀況下，我們要怎麼確保這些獎項的品質？是我非常擔憂的。」

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楊舒雅表示，「斷了你的補助，其實就形同斷了音樂人的生計，單靠市場生存本來就是文化人最終的理想，在我們真的能夠達成靠市場養活自己之前，通常是有非常長的時間要熬的。政府在做補助就是為了要幫助音樂人熬過前面那一段沒有辦法單靠音樂來維生的那段時期，讓他可以不要因此而放棄。今天政府的補助本來就是我們音樂人可以拿來用的資源，我本來就是要來要飯的嘛，怎麼了嗎？合法的飯你不要嗎？」

楊舒雅的言論在網上掀論戰，不少藍白粉留言砲轟，還有查出楊舒雅目前擔任民進黨立委伍麗華的助理，質疑立委助理是否能領取政府補助？面對輿論，楊舒雅在IG發聲明表示，她是在幫咬牙追夢的音樂人說話，但她從事音樂創作以來，從未領過任何一項政府補助；現職工作在職期間，亦從未申請過任何一項政府補助，更遑論違反利益迴避之情事。

不過葉元之在政論節目上批評：「合法要飯怎麼了嗎？還要得理直氣壯耶！妳為什麼可以那麼理直氣壯？今天國家要給妳錢也是要有理由吧，不是說非給妳不可耶！怎樣？是欠妳的喔？妳只要是什麼伍麗華助理就應該要給妳錢喔？憑什麼那麼理直氣壯嗎？妳憑什麼嗎？」

對此，朱宥勳在臉書發文替楊舒雅回嗆葉元之：「憑什麼？憑楊舒雅的創作，在沒有廣告、沒有行銷、只是放上網路平台的狀況下，就有數百萬點閱呀！那你葉元之又憑什麼對創作者指指點點？憑你表決法案的時候，都不知道自己在表決什麼嗎？憑你把跑通告看得比開會還重要嗎？啊不就好優秀。人沒有才華沒關係，沒才華又鬼混硬凹，那還留你何用？」

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