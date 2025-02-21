台海是「護城河」 美前國安副顧問博明讚賴清德「和平靠實力」精神

美國前副國家安全顧問博明發表新書《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》。（記者羅沛德攝）

2025/02/21 21:42

〔記者方瑋立／台北報導〕美國前國安副顧問博明（Matthew Pottinger）今天（21日）在新書發表會說，嚇阻比戰爭本身便宜得多，台灣擁有各種令侵略者畏懼的地理環境，台灣海峽更是與中國阻隔的恩賜，也是「沸騰的護城河」，台灣與美國等盟國應利用此戰略，一旦台海發生戰事，台灣海峽將成為中國海軍的墳墓。博明強調，他完全支持總統賴清德所提「和平靠實力」精神，也只有軍事實力可以嚇阻中國勿冒險犯進。

博明出席位於台北的《沸騰的護城河：保衛台灣的緊迫行動》新書發表會，外交部長林佳龍、聯電創辦人曹興誠、前國防大學政戰學院院長余宗基、今周刊董事長謝金河等人都出席致詞；博明並與美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）、國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲及壯闊台灣理事長吳怡農座談。

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博明說，從俄烏戰爭所得出的最大教訓，即預防戰爭的成本遠低於戰爭本身。台灣雖然鄰近中國，但天然的地理屏障為防禦者提供不對稱優勢，特別是崎嶇的海岸線、城市腹地，以及缺乏適合大規模登陸的海灘，對侵略者來說，這些都是重大挑戰。他進一步指出，「刺蝟戰略」能讓台灣成為侵略者難以下嚥的目標，而「台灣海峽是真正的恩賜」，這條水域的險惡條件，成為了隔絕中國軍隊的天然屏障。

博明說，「沸騰的護城河」是「金城湯池」的白話文，台灣與美國及關鍵盟友應積極採用此戰略，確保任何侵略行動都將付出高昂代價，若台海有戰事，中國的軍事作戰重心在於新銳海軍力量，而台灣海峽將成為埋葬中國海軍的墳墓。中國高層並非全然無懼風險，透過強大的軍事實力與清楚的嚇阻訊號，可以說服習近平不要冒險。

博明強調，他完全支持賴清德所說的「和平靠實力」精神，以及透過特別預算提升國防支出GDP占比的決策，這些都對中國、美國發出明確的防衛決心訊號。外交與公開聲明雖重要，但「軍事實力」無庸置疑是避免習近平犯險冒進的真正關鍵。被問及台灣在野黨刪、凍國防預算，他則指出，削減國防預算將會對北京和華盛頓發出「軟弱」訊號，而「軟弱才是挑釁」，增強國防與國內政治不同，應獲朝野一致支持。

談及美國對台政策，博明以過去經驗指出，美國總統川普強調「互惠原則」（reciprocity），也長期且一致地注重盟國對美貿易順差及國防預算GDP占比，未來美國政府可能會測試台灣、日本、菲律賓、韓國等盟友的防衛承諾，台灣應確保勿讓「疑台論」有在美國發展的空間，形成良性的互信循環。

林佳龍也強調，台灣應早日擺脫疑美論的爭辯及中共混合戰的陷阱，認知到「人助自助」的道理，守衛國家是我們自己的責任，也唯有提升自身防衛能力，同時將台灣的價值與盟友的利益相互鏈結，台灣才值得盟友出手相助。

不過，蒙哥馬利則直言，面對川普這樣的領導者，若追求良性循環，3％GDP的國防支出是必要條件。且從烏克蘭的經驗來看，不需要對川普正面抱怨或反駁。他建議，美國和台灣仍須立刻展開陸海空軍力的協調和整合，才有可能在未來3至4年內達到「2+2=5」的效果。

美國前副國家安全顧問博明說，他完全支持總統賴清德所提「和平靠實力」精神，也只有軍事實力可以嚇阻中國勿冒險犯進。（記者羅沛德攝）

美國退役海軍少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）。（記者羅沛德攝）

美國前副國家安全顧問博明（左二）、美國退役海軍少將蒙哥馬利（右二）、國家安全研究院戰略所所長蘇紫雲（右一）、壯闊台灣創辦人吳怡農（左一）座爕台海情勢等議題見。（記者羅沛德攝）

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