有始有終？屏東南州曾開舊制罷免先河 今又壓軸審核兩案成立

南州鄉公所暨鄉民代表會。（翻攝自google街景）

2025/02/20 14:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕選舉罷免法遭藍白以人數優勢強行修法，並提高部分門檻，新制經總統公布後今天上路，其中曾舉行「舊制」首例的屏東南州鄉，不僅開啟罷免先河，今天屏東選委會又透露有兩案已成案且全是來自南州鄉，讓南州鄉宛如成為「民主聖地」，為台灣罷免制度寫下有始有終的歷史。

屏東縣南州鄉民代表會主席葉俊緯、鄉民代表湯智雄去年12月分遭選區民眾提案罷免，理由分別是刪減公所預算，及未審核預算、未利益迴避等，屏東縣選委會指出，兩方提案罷免均成立，合併訂於4月19日投票。

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此案緣於去年審核今年預算導致，湯智雄的支持者張姓男子領銜提案，指葉為首的鄉代會刪減公所相關預算；葉俊緯的家人不滿葉為預算把關卻遭根本沒在場討論預算的湯支持者針對性罷免，也以湯智雄身為鄉代，卻未利益迴避公所人員任用，包括女兒、兒子及母舅等，並於網路散佈不實訊息為由提出罷免。

選委會說明，兩人皆為鄉代表第一選區，該區選舉人數4379人，罷免案連署人數應達438人。由葉男領銜提出罷免鄉代湯智雄案、張男提出罷免鄉代主席葉俊緯，兩案皆符連署規定人數，依法宣告罷免案成立，兩案合併訂於4月19日投票。未來投票人數以3月30日投票人造冊，若以這屆選舉人數該選區4379人4分之1以上同意票，達1095票以上且同意票大於不同意票，罷免才會通過。

南州鄉曾在2017年舉行罷免村長陳明倫案通過罷免，由於當時罷免規定甫修正，是當時罷免制度的首例，連後續黃國昌、韓國瑜等全國關注的罷免案皆是「學弟」，如今在罷免新制很可能如質上路的時間點，又再核定兩個案罷免成立，雖然是個人口數不多的偏鄉，卻反而突顯民主社會罷免制度該如適配合社會城鄉發展不同的珍貴，也無怪乎有鄉民就說「根本是民主聖地」。

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